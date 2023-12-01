Королевский выход - Кейт Миддлтон подчеркнула тонкую талию роскошным платьем.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. Фото: Reuters

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Royal Variety Performance. Пара традиционно излучала нежность и спокойствие, несмотря на скандал вокруг книги биографа Меган Маркл.

Об этом пишет Daily Mail.

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41-летняя Кейт Миддлтон примерила невероятное платье Talina от Safiyaa стоимостью 1 288 фунтов стерлингов (59 тысяч гривен), инкрустированное драгоценными камнями. Образ дополнила украшениями и изысканной прической. Принц Уильям выбрал элегантный смокинг и бабочку.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. Фото: Reuters

Пара держалась спокойно, не смотря на то, что недавно вышла новая книга Омида Скоби, биографа Мегана Маркла. В книге он обвинил короля Карла III в том, что он назвал своего сына принца Гарри "дураком" после того, как герцог Сассекский выпустил громкий документальный фильм на Netflix. Гарри предъявил ряд обвинений против королевской семьи в сериале, выпущенном в декабре прошлого года в рамках его контракта на сумму 80 миллионов фунтов стерлингов со стриминговой платформой. Омид Скоби, автор скандальной книги, которого окрестили "рупором Меган", предположил, что Уильям "отдал предпочтение монархии", а не своему брату и активно сливал информацию о Гарри и Меган, чтобы насолить им.

Друзья принца Уильяма были возмущены этим, ведь, по их словам, тот никогда не сотрудничал со СМИ, и стремился только к дружбе с принцем Гарри.

"Одно дело — писать критику королевской семьи. Это свобода самовыражения. Но другое дело — распространять теории заговора, выданные за факты. Предположение, что королевские помощники рассказывали негативные истории о Гарри и Меган, полностью сфабрикованы", — говорят они.

Напомним, в "Короне" воспроизвели смелый выход Кейт Мидллтон в прозрачном платье.

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