Евгений Кошевой рассказал о дружбе с Зеленским во время войны - что сказал

Президент Украины Владимир Зеленский и Евгений Кошевой. Фото: пресс-служба "95 квартал"

Известный украинский актер и юморист "95 Квартала" Евгений Кошевой рассказал о том, поддерживает ли общение со своим лучшим другом и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Артист признался, что за время войны даже несколько раз встречался с главой государства.

Об этом он сообщил в интервью kp.ua.

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Артист рассказал, что поддерживает общение с Президентом Украины во время войны. Кошевой сообщил, что он переписывается с Зеленским, а когда у него есть время, они созваниваются. Евгений признался, что хотел бы чаще общаться с лучшим другом, однако понимает, что это невозможно в силу его должности. За три года войны им даже удалось несколько раз увидеться.

"Мы разговариваем редко. В основном переписываемся. Или если у него есть свободное время, мы можем связаться по телефону. Обычно это происходит очень поздно вечером. Пару раз виделись. Хотелось бы чаще, но мы понимаем его занятость, уровень его ответственности, его стремление к победе, и мы все его в этом поддерживаем", — сообщил комик.

Кошевой рассказал, что они общаются с Зеленским на разные темы. Часто лучшие друзья обсуждают поездки на фронт и помощь военным. В частности, артист подчеркнул, что иногда в "Квартале" совпадают маршруты с Президентом Украины. Однако позиции они посещают в разное время, а потому редко пересекаются друг с другом.

"Часто рассказываем о поездках к военным. И, кстати, так совпадает, что мы с президентом часто бываем на фронте в одних и тех же местах с небольшой разницей во времени. Или мы первые едем куда-то с выступлениями или отвозим помощь, а через некоторое время и он приезжает в это место. Или наоборот — он посещает какую-то позицию, а вскоре и мы туда едем. Даже во время полномасштабного вторжения мы с Владимиром Александровичем ходим одними дорогами", — добавил он.

Напомним, звезда "Квартала" Юрий Великий, пародировавший президента Владимира Зеленского, рассказал о его реакции на номера. А актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина хотела мобилизоваться.