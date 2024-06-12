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Каждый пошел своим путем — стали известны новые подробности семейной драмы Дженнифер Лопес

12 июня 2024 10:26
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Развод Дженнифер Лопес – стали известны новые подробности
Певица Дженнифер Лопес с супругом Беном Аффлеком. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Дженнифер Лопес и ее супруг Бен Аффлек живут отдельными жизнями на фоне постоянных слухов о семейных неурядицах. В течение нескольких недель утверждалось, что брак пары потерпел крах после того, как выяснилось, что пару не фотографировали вместе публично в течение 47 дней.

Об этом пишет Daily Mail.

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Эксперты по языку тела заключили, что пара кажется "несчастной" в компании друг друга.

Теперь утверждается, что хотя пара "официально не разведена", они проводили время далеко друг от друга и рассматривали возможность приобретения отдельных домов.

 

Певица Дженнифер Лопес с супругом Беном Аффлеком. Фото: Reuters
Певица Дженнифер Лопес с супругом Беном Аффлеком. Фото: Reuters

 

"Джен и Бен живут отдельными жизнями, но официально еще не развелись. В этот момент они просто занимаются своими делами. Они очень оптимистично подходили к своим отношениям и думали, что все может измениться, но этого не получилось. Джен смотрит дома. В этот переходный период она полагается на маму, сестер и детей. Бен страдает из- за этого, но сосредоточен на своей работе, потому что он отличный папа и хорошо воспитывает детей вместе с Дженнифер Гарнер. Он полагается на Мэтта Дэймона и его близкий круг друзей. Мэтт всегда рядом с Беном и поддерживает его", — говорит источник.

Пара наняла риэлтора Сантьяго Арана из The Agency, чтобы продать свой особняк в Беверли-Хиллз за 60 миллионов долларов, который они купили в прошлом году. Инсайдер сообщил, что "за дом просят около 65 миллионов долларов". Дженнифер "уже ищет новый дом", поскольку Бен арендует жилье за 100 тысяч в месяц в Брентвуде, рядом со своей бывшей супругой Дженнифер.

 

Певица Дженнифер Лопес с супругом Беном Аффлеком
Певица Дженнифер Лопес с супругом Беном Аффлеком. Фото: Reuters

 

Аффлек с певицей купили дом и заплатили за него наличными после двухлетних поисков.

На прошлой неделе 54-летняя Джей Ло шокировала поклонников, внезапно отменив американскую часть своего тура This is Me Now, продажи которого оказались неутешительными.

Напомним, ведущая раскритиковала Дженнифер Лопес из-за чрезмерной любви к вниманию. А раньше Дженнифер Лопес встретилась с Беном Аффлеком на выпускном его дочери.

Бен Аффлек
Звездный развод
звездная пара
Дженнифер Лопес

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