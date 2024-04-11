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Козловский похвастался нежными фото с гламурной супругой

11 апреля 2024 14:01
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Козловский похвастался нежными фото с гламурной женой
Певец Виталий Козловский с супругой. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певец Виталий Козловский показал супругу и их нежную фотосессию. Снимки были сделаны, когда пара ждала первенца.

Фото Козловский поделился в своих социальных сетях.

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Исполнитель опубликовал архивные кадры, сделанные, когда его возлюбленная Юлия Бакуменко была на последних месяцах беременности. Супруги позировали в разных образах. Козловский был одет в костюм, а Бакуменко примеряла гламурные платья и украшения.

 

"Моя! Или можно уже в таком положении говорить мои?", — обратился к супруге артист.

Юлия Бакуменко отреагировала: "Наш самый дорогой мужчина и папа".

На прошлой неделе стало известно, что Виталий Козловский женился на своей возлюбленной Юлии Бакуменко и стал отцом мальчика по имени Оскар.

Ранее артист уже показывал кадры с новорожденным сыном и супругой.

Напомним, Виталий Козловский признался, почему позвонил Ольге Сумской с передовой. А раньше Виталий Козловский показал фотосессию с супругой и сыном.

Виталий Козловский
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