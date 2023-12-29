Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Козловский в ВСУ отметил 20-летие музыкальной карьеры — архивные фото arrow

Козловский в ВСУ отметил 20-летие музыкальной карьеры — архивные фото

29 декабря 2023 19:07
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Козловский в ВСУ отметил 20-летие музыкальной карьеры — архивные фото
Певец Виталий Козловский в начале карьеры. Фото: Instagram/vkozlovsky_music
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Летом этого года певец Виталий Козловский был мобилизован в ВСУ. Впрочем, 38-летний уроженец Львова не забывает и о творчестве. Он выступает на некоторых мероприятиях и, как оказалось, отметил 20-летие музыкальной карьеры.

Об этом Козловский рассказал в своих соцсетях.

Читайте также:

Юбилей карьеры Козловского

Виталий признался, что именно музыка занимала главную роль в его жизни. Но сейчас, по словам звездного защитника, он занимается не тем, чем хотел бы.

"Сегодня я делаю совсем не то, что мне нравится. Я никогда этого не хотел и никогда не мог подумать, что так все обернется. Не только для меня, а для всех нас. Сейчас мои реалии — не творчество. А терпение, борьба и помощь. Спасибо судьбе за всех и за все", — написал Виталий.

Звездный защитник добавил архивные фотографии и видео как сольные, с выступлений на разных мероприятиях, например, с Натальей Могилевской.

Виталий Козловский и Наталья Могилевская. Фото: Instagram/vkozlovsky_music

Своего экс-продюсера Игоря Кондратюка, с которым у Виталия в этом году были разборки из-за судебных решений и взыскания части военной заработной платы, Козловский решил не вспоминать.

Напомним, ранее мы писали, что Козловский заявил о неискренности на новогоднем концерте в Киеве. Также мы рассказывали о побратимах, с которыми Виталий попал под обстрел.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

16 декабря 2023

17:34 Демограф рассказал, какой будет численность населения Украины после окончания войны

18 декабря 2023

11:54 Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не Челси

Актуальное по теме