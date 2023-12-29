Козловский в ВСУ отметил 20-летие музыкальной карьеры — архивные фото

Певец Виталий Козловский в начале карьеры. Фото: Instagram/vkozlovsky_music

Летом этого года певец Виталий Козловский был мобилизован в ВСУ. Впрочем, 38-летний уроженец Львова не забывает и о творчестве. Он выступает на некоторых мероприятиях и, как оказалось, отметил 20-летие музыкальной карьеры.

Об этом Козловский рассказал в своих соцсетях.

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Виталий признался, что именно музыка занимала главную роль в его жизни. Но сейчас, по словам звездного защитника, он занимается не тем, чем хотел бы.

"Сегодня я делаю совсем не то, что мне нравится. Я никогда этого не хотел и никогда не мог подумать, что так все обернется. Не только для меня, а для всех нас. Сейчас мои реалии — не творчество. А терпение, борьба и помощь. Спасибо судьбе за всех и за все", — написал Виталий.

Звездный защитник добавил архивные фотографии и видео как сольные, с выступлений на разных мероприятиях, например, с Натальей Могилевской.

Виталий Козловский и Наталья Могилевская. Фото: Instagram/vkozlovsky_music

Своего экс-продюсера Игоря Кондратюка, с которым у Виталия в этом году были разборки из-за судебных решений и взыскания части военной заработной платы, Козловский решил не вспоминать.

Напомним, ранее мы писали, что Козловский заявил о неискренности на новогоднем концерте в Киеве. Также мы рассказывали о побратимах, с которыми Виталий попал под обстрел.