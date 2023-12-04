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Козловський заявив про нещирість на новорічному концерті в Києві

4 грудня 2023 13:37
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Нещирість і дисонанс — Козловський поділився враженнями від виступу в Києві
Співак Віталій Козловський у програмі "Неймовірна правда про зірок". Фото: скриншот з YouTube
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Нещодавно український співак, а нині — військовий ЗСУ Віталій Козловський виступив на новорічному концерті в Києві. Після цього популярний артист поділився враженнями від того, що він побачив і почув на святковому заході.

Свої враження Віталій Козловський описав у програмі "Неймовірна правда про зірок" на телеканалі "СТБ" в YouTube.

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Враження Козловського від виступу в Києві

Український співак зазначив, що він абсолютно не проти таких святкових заходів. Втім, під час свого виступу на концерті Віталій Козловський відчув деякий дисонанс і досить багато нещирості на цьому заході. Співак заявив, що йому досить незвично повертатися у цивільне життя після фронту.

Більш того, Віталій Козловський перебував навіть у депресивному стані через повернення до звичного життя. 

"Суцільний дисонанс. Я не можу сказати, що мені подобається. Я не проти таких заходів, але я сьогодні відчув дуже багато нещирості. Дисонанс з'являється тоді, коли ти повертаєшся з передової, коли ти повертаєшся в цивільне життя. У мене навіть депресії були. Я просто на заході, так, мені незвично, але життя триває", — зазначив Віталій Козловський.

Концерт "Новорічна музична платформа" у Києві

Не так давно у Києві відбувся святковий захід під назвою "Новорічна музична платформа", де різним зіркам вручали щорічну премію. На концерті виступало чимало українських зірок, але є й багато тих, які відмовилися брати участь у ньому.

Так, на сцені також виступив український співак Віталій Козловський, який заспівав свою композицію під назвою "Тихим дотиком" у військовій формі. Крім того, у заході взяла участь і співачка Віра Брежнєва, якої, до речі, в афіші не було.

Віталій Козловський у складі ЗСУ

Зовсім нещодавно український співак Віталій Козловський отримав повістку, прийшов до військкомату, пройшов бойове навчання і склав присягу на вірність Батьківщині. Згодом артист потрапив на фронт, і зараз активно показує свої дні на передовій.

Виталий Козловский
Український співак Віталій Козловський на фронті. Фото: Instagram Віталія Козловського
Виталий Козловский со своими сослуживцами
Віталій Козловський зі своїми товаришами по службі. Фото: Instagram Віталія Козловського

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Віталій Козловський розказав, де він зараз служить. 

Раніше ми розповідали про те, що артист Віталій Козловський згадав, як мало не загинув на фронті. 

Також ми повідомляли про те, що відомий співак Віталій Козловський відреагував на фейк росіян стосовно своєї загибелі.

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