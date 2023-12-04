Неискренность и диссонанс — Козловский поделился впечатлениями от выступления в Киеве

Певец Виталий Козловский в программе "Невероятная правда о звездах". Фото: скриншот с YouTube

Недавно украинский певец, а нынче военный ВСУ Виталий Козловский выступил на новогоднем концерте в Киеве. После этого популярный артист поделился впечатлениями от того, что он увидел и услышал на праздничном мероприятии.

Свои впечатления Виталий Козловский описал в программе "Невероятная правда о звездах" на телеканале "СТБ" в YouTube.

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Впечатления Козловского от выступления в Киеве

Украинский певец отметил, что он совершенно не против таких праздничных мероприятий. Впрочем, во время своего выступления на концерте Виталий Козловский ощутил некоторый диссонанс и достаточно много неискренности на этом мероприятии. Певец заявил, что ему достаточно необычно возвращаться в гражданскую жизнь после фронта.

Более того, Виталий Козловский находился даже в депрессивном состоянии из-за возвращения к привычной жизни.

"Сплошной диссонанс. Я не могу сказать, что мне нравится. Я не против таких мероприятий, но я сегодня почувствовал очень много неискренности. Диссонанс появляется тогда, когда ты возвращаешься с передовой, когда ты возвращаешься в гражданскую жизнь. У меня даже депрессии были. Я просто на мероприятии, да, мне необычно, но жизнь продолжается", — отметил Виталий Козловский.

Концерт "Новогодняя музыкальная платформа" в Киеве

Не так давно в Киеве состоялось праздничное мероприятие под названием "Новогодняя музыкальная платформа", где разным звездам вручали ежегодную премию. На концерте выступало немало украинских звезд, но и много тех, кто отказался участвовать в нем.

Так, на сцене также выступил украинский певец Виталий Козловский, который спел свою композицию под названием "Тихим дотиком" в военной форме. Кроме того, в мероприятии участвовала певица Вера Брежнева, которой, кстати, в афише не было.

Виталий Козловский в составе ВСУ

Совсем недавно украинский певец Виталий Козловский получил повестку, пришел в военкомат, прошел боевое обучение и принял присягу на верность Родине. Позже артист попал на фронт, и сейчас активно показывает свои дни на передовой.

Украинский певец Виталий Козловский на фронте. Фото: Instagram Виталия Козловского

Виталий Козловский со своими сослуживцами. Фото: Instagram Виталия Козловского

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Виталий Козловский рассказал, где он сейчас служит.

Ранее мы рассказывали о том, что артист Виталий Козловский вспомнил, как чуть не погиб на фронте.

Также мы сообщали о том, что известный певец Виталий Козловский отреагировал на фейк россиян по поводу своей гибели.