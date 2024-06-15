Красунчик та богиня — штучний інтелект показав, який насправді мали б вигляд герої "Сутінок"

Актори з фільму "Сутінки". Фото: dailymail.co.uk

Коли в 2008 році на екранах з’явилася перша частина "Сутінків", мільйони шанувальників були розчаровані побачити, як їхніх улюблених героїв зобразили у фільмі. "Сутінки" засновані на серії книг-бестселерів Стефані Майєр, які виходили з 2005 по 2020 рік, прем’єри відбулися між 2008 і 2012 роками. Штучний інтелект показав, який вигляд мали б герої франшизи, якби їх зобразили близько до оригіналу на сторінках книги.

Про це пише Daily Mail.

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Франшиза розповідає про підлітка з Арізони Беллу Свон (Крістен Стюарт), яка переїжджає до Форкса, штат Вашингтон, де вона зустрічає таємничу сім’ю Калленів і закохується в Едварда (Роберт Паттінсон) — і дізнається, що він насправді 104-річний вампір. Виникає любовний трикутник з другом дитинства Белли Джейкобом Блеком (Тейлор Лотнер), який виявляється перевертнем.

У мережі розкритикували вибір акторів на ролі.

"Усі вампіри надто темні. Вони мали бути неприродно блідими", — прокоментував один прихильник.

У книзі Белла Свон, яку грає Крістен Стюарт, є головною героїнею книги. Вона має "богоподібну красу", "дуже блідий колір обличчя", "довге пряме каштанове волосся", "тонкий ніс", "гострі вилиці". У книзі сказано, що у неї "обличчя у формі серця, широке чоло, шоколадно-карі очі та повні губи".

Героїня "Сутінків" Белла за версією штучного інтелекту. Фото: youtube.com

Едвард Каллен, якого грає Роберт Паттінсон, неймовірно красивий вампір-підліток, у книзі — "надзвичайно привабливий". Він описується як "високий, худий і мускулистий", з "ідеальними бровами".

Герой "Сутінків" Едвард за версією штучного інтелекту. Фото: youtube.com

Едвард, на думку штучного інтелекту, виглядає дещо інакше — не такий блідий, як зазвичай вампір.

Джейкоб Блек, якого зіграв Тейлор Лотнер, був перевертнем, який подружився з Беллою, а пізніше закохався у дочку Белли та Едварда Ренесмі.

У книгах він описується як корінний американець, "високий і худий", але також "підтягнутий і мускулистий".

Джейкоб у серіалі також має "чорне, як ворон, волосся" та "глибоко посаджені темно-карі очі".

Ренесмі, яку зіграла Маккензі Фой, незвична дитина Едварда та Белли, вампіра та людини.

У книзі вона описана як "надзвичайно красива, з рожевими щічками та посмішкою з ямочками". У неї "прямий ніс і повні рожеві губи", "кучеряве бронзове волосся, ідеальні брови та шоколадно-карі очі".

Ренесмі, оскільки вона напіввампір, також має бліду шкіру та "ідеальні, блискучі квадратні зуби". У той час як актриса, яка зіграла Ренесмі, виглядала дещо схожою на описанго малюка-вампіра.

ШІ-версія Ренесмі, знову ж таки, не така бліда, як вампіри, описані в книгах. Найбільша різниця у версії зі штучним інтелектом і зображенні у фільмі полягала в тому, що створена комп’ютером версія має кучеряве волосся.

У книзі вона описана як "надзвичайно красива, з рожевими щічками та посмішкою з ямочками". Також у дитини "прямий ніс і повні рожеві губи", "кучеряве бронзове волосся, ідеальні брови та шоколадно-карі очі". Ренесмі, оскільки вона напіввампір, також має бліду шкіру та "ідеальні, блискучі зуби".

Нагадаємо, ми писали про продовження фільму "Гладіатор". А раніше у мережі з'явились перші фото зі зйомок четвертої частини "Бріжит Джонс".