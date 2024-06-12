Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow У крові на полі бою — у мережі з'явились перші фото продовження легендарного "Гладіатора" arrow

У крові на полі бою — у мережі з'явились перші фото продовження легендарного "Гладіатора"

12 червня 2024 11:29
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
У крові на полі бою — у мережі з'явились перші фото продовження легендарного "Гладіатора"
Фото головного героя першої частини "Гладіатора". Фото: instagram.com/senscritique/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Голлівудського актора Пола Мескаля вперше побачили на зйомках фільму "Гладіатор 2". Пол грає Люція Вера з Римської імперії, дорослого сина Лусілли з оригіналу 2000 року з Расселом Кроу в головній ролі.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Розпочались зйомки продовження "Гладіатора"

28-річний ірландський актор був разюче схожий на свого попередника Рассела Кроу. Судячи з гриму, герой Мескаля брав участь у кровавій бійці. Пола також бачили, коли він курив сигарету разом із командою.

 

 

Хоча зйомки "Гладіатора 2" спочатку проходили в Марокко, тепер актора бачили в Хоуві в Східному Сассексі, Англія. Територію було розчищено для батальних сцен. Продовження буде зосереджено на Луціусі (Пол), племіннику Коммода та сині колишньої коханої Максимуса Луцілли (Конні Нільсен). Дія сиквела розгортатиметься після смерті Максимуса.

Дензел Вашингтон також грає роль персонажа, ім'я якого ще не розголошується, описується як колишній раб, який перетворився на багатого торговця зброєю, який ненавидить імператорів.

Оригінальні зірки "Гладіатора" Конні Нільсен (Люсілла) і Дерек Джекобі (сенатор Гракх) також планують повернутися у продовженні фільму.

Оригінальний класичний фільм заробив 465 мільйонів доларів у всьому світі з бюджетом у 103 мільйони доларів.

Події розгортаються у 180 році нашої ери, коли Максимус повертається додому після війни. Тим часом його імператор Марк Аврелій (Річард Харріс) таємно вбитий своїм віроломним сином Коммодом (Хоакін Фенікс), який сказав йому, що він непридатний правити.

 

 

Після того, як Максимус відмовився присягнути на вірність Коммоду, він убив його сім’ю, оскільки Максимус був схоплений работорговцями, йому довелося пробиватися через різні перешкоди, щоб помститися Коммоду.

Фільм режисера Рідлі Скотта та сценаристів Девіда Францоні, Джона Логана та Вільяма Ніколсона досі вважається класикою.

Незважаючи на те, що розмови про продовження велися з 2001 року, вони так і не були повністю реалізовані. У 2018 році компанія Paramount дала проекту зелене світло.

Довгоочікуване продовження знімалося в Марокко та пустелі Сахара. "Гладіатор" отримав п’ять премій "Оскар", у тому числі за найкращий фільм і найкращу чоловічу роль Кроу.

Новий фільм знімає режисер Рідлі Скотт, Рассела Кроу не буде у другій частині, оскільки його персонаж помер наприкінці оригінального фільму. Очікується, що "Гладіатор 2" вийде в кінотеатрах наприкінці 2024 року.

Нагадаємо, у мережі з'явились перші фото зі зйомок "Брижит Джонс". А раніше американська акторка Рене Зеллвегер вразила появою у ролі Бріжит Джонс.

фільм
закордонні зірки
Голлівуд
актори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна