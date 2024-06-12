У крові на полі бою — у мережі з'явились перші фото продовження легендарного "Гладіатора"

Фото головного героя першої частини "Гладіатора". Фото: instagram.com/senscritique/

Голлівудського актора Пола Мескаля вперше побачили на зйомках фільму "Гладіатор 2". Пол грає Люція Вера з Римської імперії, дорослого сина Лусілли з оригіналу 2000 року з Расселом Кроу в головній ролі.

Про це пише Daily Mail.

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Розпочались зйомки продовження "Гладіатора"

28-річний ірландський актор був разюче схожий на свого попередника Рассела Кроу. Судячи з гриму, герой Мескаля брав участь у кровавій бійці. Пола також бачили, коли він курив сигарету разом із командою.

Хоча зйомки "Гладіатора 2" спочатку проходили в Марокко, тепер актора бачили в Хоуві в Східному Сассексі, Англія. Територію було розчищено для батальних сцен. Продовження буде зосереджено на Луціусі (Пол), племіннику Коммода та сині колишньої коханої Максимуса Луцілли (Конні Нільсен). Дія сиквела розгортатиметься після смерті Максимуса.

Дензел Вашингтон також грає роль персонажа, ім'я якого ще не розголошується, описується як колишній раб, який перетворився на багатого торговця зброєю, який ненавидить імператорів.

Оригінальні зірки "Гладіатора" Конні Нільсен (Люсілла) і Дерек Джекобі (сенатор Гракх) також планують повернутися у продовженні фільму.

Оригінальний класичний фільм заробив 465 мільйонів доларів у всьому світі з бюджетом у 103 мільйони доларів.

Події розгортаються у 180 році нашої ери, коли Максимус повертається додому після війни. Тим часом його імператор Марк Аврелій (Річард Харріс) таємно вбитий своїм віроломним сином Коммодом (Хоакін Фенікс), який сказав йому, що він непридатний правити.

Після того, як Максимус відмовився присягнути на вірність Коммоду, він убив його сім’ю, оскільки Максимус був схоплений работорговцями, йому довелося пробиватися через різні перешкоди, щоб помститися Коммоду.

Фільм режисера Рідлі Скотта та сценаристів Девіда Францоні, Джона Логана та Вільяма Ніколсона досі вважається класикою.

Незважаючи на те, що розмови про продовження велися з 2001 року, вони так і не були повністю реалізовані. У 2018 році компанія Paramount дала проекту зелене світло.

Довгоочікуване продовження знімалося в Марокко та пустелі Сахара. "Гладіатор" отримав п’ять премій "Оскар", у тому числі за найкращий фільм і найкращу чоловічу роль Кроу.

Новий фільм знімає режисер Рідлі Скотт, Рассела Кроу не буде у другій частині, оскільки його персонаж помер наприкінці оригінального фільму. Очікується, що "Гладіатор 2" вийде в кінотеатрах наприкінці 2024 року.

Нагадаємо, у мережі з'явились перші фото зі зйомок "Брижит Джонс". А раніше американська акторка Рене Зеллвегер вразила появою у ролі Бріжит Джонс.