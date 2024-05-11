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Струнка та стильна — у мережі з'явились перші фото зі зйомок нової частини "Бріджит Джонс"

11 травня 2024 14:19
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Струнка та стильна — у мережі з'явились перші фото зі зйомок нової частини "Бріджит Джонс"
Акторка Рене Зеллвегер. Фото: dailymail.co.uk/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Цього тижня Рене Зеллвегер вперше помітили на зйомках четвертого фільму Бріджит Джонс "Бріджит Джонс: Без розуму від хлопчиська". 55-річна актриса сяяла, прогулюючись вулицями Лондона.

Про це пише Daily Mail.

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Акторка була у зеленій сукні-футлярі з кардиганом і пухнастому пальто, одягненим зверху, а Саллі Філліпс, яка грає найкращу подругу Бріджит Шаззу, також побачили на знімальному майданчику. Початок зйомок стався після оголошення про повернення улюбленого персонажа на великий екран.

 

Акторка Рене Зеллевегер на зйомках фільму "Бріджит Джонс"
Акторка Рене Зеллевегер на зйомках фільму "Бріджит Джонс". Фото: Splash News

 

Акторка Рене Зеллевегер на зйомках фільму "Бріджит Джонс". Фото: Splash News
Акторка Рене Зеллевегер на зйомках фільму "Бріджит Джонс". Фото: Splash News

 

Рене вперше з’явилася в ролі Бріджит у "Щоденнику Бріджит Джонс" у 2001 році та повернулася у "Бріджит Джонс: На межі розуму" у 2004 році та у "Дитині Бріджит Джонс" у 2016 році.

Повернення Рене та Г’ю Гранта у проєкт булс офіційно підтверджено, після того, як смерть його персонажа Деніела Клівера була сфальсифікована в третій частині 2016 року. Четвертий фільм у франшизі, заснований на книгах Гелен Філдінг, буде випущено Universal film на американській платформі Peacock у День Святого Валентина 2025 року.

Емма Томпсон, яка зіграла доктора Ролінґ в останньому фільмі, також повернулася.

 

Акторка Рене Зеллевегер на зйомках фільму "Бріджит Джонс". Фото: Splash News
Акторка Рене Зеллевегер на зйомках фільму "Бріджит Джонс". Фото: Splash News

"Рене дуже рада повернути Бріджит. Вона так обожнює персонажа. Очікується, що лихоманка Бріджит Джонс охопить Лондон цієї весни", — поділилося джерело.

Вважається, що це перший випадок, коли Рене не набрала кілограмів заради цієї ролі.

Як в оригінальних книгах Гелен Філдінг, так і в першому фільмі Бріджит регулярно ображали, незважаючи на те, що вона важила трохи більше 61 кг — такий самий розмір, як середня британська жінка того часу.

Рене двічі набрала вагу, щоб зіграти героїню розміром 12 — один раз у 2001 році для "Щоденника Бріджит Джонс" і ще раз у 2004 році для продовження "Грані розуму" — перш ніж її героїня досягла своєї "ідеальної ваги" в третьому фільмі, хоча й ненадовго до того, як завагітніла.

Актриса зізналася, що їй важко набирати вагу для ролі, і дотримувалася дієти з 4 000 калорій на день, щоб швидко досягти мети.

Книга, заснована на цій історії, була видана після фільму та після роману "Без розуму від хлопчиська", хоча дія відбувалася раніше. Марк Дарсі помер, залишивши Бріджит вдовою.

Коли Філдінг запитали про четверту частину фільму, письменниця раніше сказала Radio Times: "Кожен створений фільм — це диво...Я вважаю, що дуже складно знімати фільми, створювати їх і робити хорошими, і ми хочемо, щоб це було дійсно добре. Але я дуже на це сподіваюся. Я хотіла б побачити це на екрані".

Перший фільм, "Щоденник Бріджит Джонс", вийшов у 2001 році та зібрав у прокаті 222 мільйони фунтів стерлінгів — у десять разів більше, ніж коштувало його зйомки. Останнім фільмом Зеллвегер був байопік про Джуді Гарленд у 2019 році.

Нагадаємо, стало відомо, хто зіграє у продовженні "Бріджит Джонс". А раніше ми писали про те, яка акторка відмовилась від ролі Бріджит Джонс.

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