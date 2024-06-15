Красавчик и богиня — искусственный интеллект показал, какой на самом деле выглядели бы герои "Сумерки"

Актеры из фильма "Сумерки". Фото: dailymail.co.uk

Когда в 2008 году на экранах появилась первая часть "Сумерек", миллионы поклонников были разочарованы увидеть, как их любимые герои изобразили в фильмах. "Сумерки" основаны на серии книг-бестселлеров Стефани Майер, выходивших с 2005 по 2020 год, премьеры состоялись между 2008 и 2012 годами. Искусственный интеллект показал, как выглядели бы герои франшизы, если бы их изобразили близко к оригиналу, описанному на страницах книги.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Искусственный интеллект воспроизвел "настоящих" Эдварда и Беллу

Франшиза рассказывает о подростке из Аризоны Белле Свон (Кристен Стюарт), которая переезжает в Форкс, штат Вашингтон, где она встречает таинственную семью Калленов и влюбляется в Эдварда (Роберт Паттинсон) — и узнает, что он в действительности 104-летний вампир. Возникает любовный треугольник с другом детства Беллы Джейкобом Блэком (Тейлор Лотнер), который оказывается оборотнем.

В сети раскритиковали выбор актеров для фильма.

"Все вампиры слишком темные. Они должны были быть неестественно бледными", — прокомментировал один поклонник франшизы.

В книге Белла Свон, которую играет Кристен Стюарт, является главной героиней. Она имеет "богоподобную красоту". У нее "очень бледный цвет лица", "длинные прямые каштановые волосы, "тонкий нос" и "острые скулы". В книге сказано, что у нее "лицо в форме сердца, широкий лоб, шоколадно-карие глаза и полные губы".

Героиня "Сумерек" Белла по версии искусственного интеллекта. Фото: youtube.com

Эдвард Каллен, которого играет Роберт Паттинсон, невероятно красивый вампир-подросток, в книге — "чрезвычайно привлекательный". Он описывается как "высокий, худой и мускулистый", с "идеальными бровями".

Герой "Сумерек" Эдвард по версии искусственного интеллекта. Фото: youtube.com

Эдвард, по мнению искусственного интеллекта, выглядит несколько иначе — не так бледен, как обычно вампир.

Джейкоб Блэк, которого сыграл Тейлор Лотнер, оборотень, который подружился с Беллой, а позже влюбился в дочь Беллы и Эдварда Ренесми.

В книгах он описывается как коренной американец, "высокий и стройный", но и "мускулистый".

Джейкоб в сериале также имеет "черные, как ворон, волосы" и "глубоко посаженные темно-карие глаза".

Ренесми, которую сыграла Маккензи Фой, необычный ребенок Эдварда и Беллы, вампира и человека.

В книге она описана как "очень красивая с розовыми щечками и улыбкой с ямочками". У нее "прямой нос и полные розовые губы", "кудрявые бронзовые волосы, идеальные брови и шоколадно-карие глаза".

Ренесми, поскольку она полувампир, также имеет бледную кожу и "идеальные, блестящие зубы". В то время как актриса, сыгравшая Ренесми, выглядела несколько похожей на описанного малыша-вампира.

ШИ-версия Ренесми, опять же, не так бледна, как вампиры, описанные в книгах. Самая большая разница в версии с искусственным интеллектом и изображении в фильме заключалась в том, что созданная компьютером версия имеет вьющиеся волосы. Ренесми, поскольку она полувампир, также имеет бледную кожу и "идеальные блестящие зубы".

Напомним, мы писали о продолжении фильма "Гладиатор". А ранее в сети появились первые фото со съемок четвертой части "Брижит Джонс".