Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Страна, не участвовавшая в Евровидении 31 год, провела Нацотбор arrow

Страна, не участвовавшая в Евровидении 31 год, провела Нацотбор

28 января 2024 12:07
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Страна, не участвовавшая в Евровидении 31 год, провела Нацотбор
Певица TALI. Фото: Instagram/taligolergant
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Еще одна страна определилась со своим представителем на песенном конкурсе "Евровидение-2024", который пройдет в мае в шведском Мальме. Впервые за 31 год Национальный отбор провело Великое Герцогство Люксембург (официальное название Люксембурга).

Об этом сообщается на сайте "Евровидения".

Читайте также:

Возвращение Люксембурга на "Евровидение"

В субботу, 27 января, внимание большинства населения страны (640 тысяч) было приковано к концертному залу Rockhal в городе Эш-сюр-Альзетт. Организаторы Нацотбора серьезно подошли к шоу в прямом эфире — площадка была полностью заполнена зрителями.

На победу претендовали восемь артистов. Голосование было открыто как для публики, так и для восьми членов международного жюри. После объединения всех голосов было объявлено, что 23-летняя артистка TALI станет лицом возвращения Люксембурга на конкурс "Евровидение". В Мальме она исполнит свою песню Fighter.

Люксембург на конкурсе "Евровидение"

Великое Герцогство Люксембург было одной из стран, участвовавших в первом "Евровидении" 1956 года. Она побеждала в конкурсе пять раз. Люксембург прекратил участие в конкурсе после ряда неудачных выступлений в 1980-х и начале 1990-х годов.

В последний раз представитель страны выходил на сцену еще в прошлом веке, 1993 году. Тогда группа Modern Times заняла 20-е место из 25 возможных.

Напомним, ранее мы писали, что Румыния отказалась от участия в "Евровидении-2024". Также мы рассказывали, кто стал ведущим украинского нацотбора на песенный конкурс.

Евровидение
музыка
Люксембург
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме