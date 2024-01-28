Страна, не участвовавшая в Евровидении 31 год, провела Нацотбор

Певица TALI. Фото: Instagram/taligolergant

Еще одна страна определилась со своим представителем на песенном конкурсе "Евровидение-2024", который пройдет в мае в шведском Мальме. Впервые за 31 год Национальный отбор провело Великое Герцогство Люксембург (официальное название Люксембурга).

Об этом сообщается на сайте "Евровидения".

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Возвращение Люксембурга на "Евровидение"

В субботу, 27 января, внимание большинства населения страны (640 тысяч) было приковано к концертному залу Rockhal в городе Эш-сюр-Альзетт. Организаторы Нацотбора серьезно подошли к шоу в прямом эфире — площадка была полностью заполнена зрителями.

На победу претендовали восемь артистов. Голосование было открыто как для публики, так и для восьми членов международного жюри. После объединения всех голосов было объявлено, что 23-летняя артистка TALI станет лицом возвращения Люксембурга на конкурс "Евровидение". В Мальме она исполнит свою песню Fighter.

Люксембург на конкурсе "Евровидение"

Великое Герцогство Люксембург было одной из стран, участвовавших в первом "Евровидении" 1956 года. Она побеждала в конкурсе пять раз. Люксембург прекратил участие в конкурсе после ряда неудачных выступлений в 1980-х и начале 1990-х годов.

В последний раз представитель страны выходил на сцену еще в прошлом веке, 1993 году. Тогда группа Modern Times заняла 20-е место из 25 возможных.

Напомним, ранее мы писали, что Румыния отказалась от участия в "Евровидении-2024". Также мы рассказывали, кто стал ведущим украинского нацотбора на песенный конкурс.