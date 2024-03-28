Жена Тимура Мирошниченко рассказала о сыне из детдома

Инна Мирошниченко с семьей. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Супруга Тимура Мирошниченко Инна поделилась мнением о том, как воспринимают гостей в детских домах их воспитанники. По словам женщины, это очень болезненный опыт для малыша.

Об этом стало известно из социальных сетей Инны.

Читайте также:

Инна Мирошниченко предостерегла украинцев от неосторожного волонтерства

Инна Мирошниченко в прошлом году с супругом усыновили мальчика. Марсель до сих пор адаптируется к жизни в семье, а названные родители делают все возможное, чтобы этот процесс прошел как можно более комфортно.

Сын Тимура Мирошниченко Марсель. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"Крик души. Всем, кого я вдохновляю в теме детей-сирот. На днях девочка тегнула меня под видео, где она едет с подарками и конфетами из заведения, откуда наш младший сын", — начала супруга шоу-мена.

По ее словам, девушка была очень светлая. История Марселя вдохновила ее не быть в стороне и подарить праздник деткам.

"Но…Я вас очень прошу не ездить в детдома с концертами, конфетами, одеждой и т.д. О чем эта поездка для детей? О том, что взрослый пришел и ушел. Они не знают разницы между волонтерами и кандидатами в усыновители. Для них это "меня снова не забрали…". Для них это о нестабильном мире. Если вы не можете ездить в одну и ту же группу стабильно раз в месяц, то, скорее всего, часть детей увидит вас всего один раз. И будет ждать. Где та девушка, которая говорила, какие мы классные? Почему она больше не приходит?", — делится Инна.

Потом, по словам Мирошниченко, если повезет и ребенок попадает в семью, он не поверит родителям.

"Идите в наставничество! Пройдите обучение и будьте опорным взрослым для одного ребенка (или нескольких). Ведь когда вы один на всю группу, дадите ли тепло каждому? Нет. У них уже есть один (несколько) взрослых на всех. Они хотят своего, опорного. Станьте им. Играйте с одним ребенком, играйте с ним в шахматы, будьте другом, помогайте, знакомьте с миром. Покажите, какой этот мир за пределами заведения", — рекомендует Мирошниченко.

Инна советует доказать малышу, что людям можно доверять. Что они обнимут, когда ребенку сложно, а не когда волонтер захотел. Детям нужен один стабильный взрослый, а не сотня хаотичных.

"Мы часто делаем хорошие вещи, не понимая, что они могут нести больше вреда, чем пользы. И отдельно хочу сказать, что я не осуждаю тех, кто ездит в заведения. Потому что в большинстве своем так начинается история усыновления, когда люди не могут просто ездить, а хотят дать больше. Или же эта история вдохновит другого узнать больше о детях в заведениях и помочь им. Но если я вас вдохновляю ехать к детям, то пусть это будет в роли наставничества. Поверьте, я общалась с выпускниками заведений. Никто из них не агитирует за концерт на Николая. Все они просят стать наставником", — добавила Инна.

Напомним, Инна Мирошниченко нежно поздравила супруга с праздником. А раньше Мирошниченко удивила домашней фотосессией с сыном.