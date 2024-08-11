Кристина Агилера в блестящем корсете подогрела слухи о своем нездоровом похудении.

Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/

Кристина Агилера, безусловно, гордится своей новой фигурой. 43-летняя звезда продолжила подогревать слухи об использовании препарата для похудения.

Агилера в Instagram показала фото в блестящем наряде, эффектно демонстрировавшем ее фигуру.

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На снимке артистка в блестящем боди позирует с одной из своих собак. Дополнила образ Агилера высокими ботинками. Фото поразило ее 9,7 миллиона подписчиков, набрав более 31,5 тысячи лайков и 500 комментариев.

Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/

Поклонники написали: "Будто снова 1999 год, и мы смотрим на кроху Кстину", "Категория: ей снова 20". Поклонники предположили, что Кристина использует препараты для похудения, чтобы поддерживать свою фигуру. После многих лет подсчета калорий и борьбы с колебаниями веса певица рассказала изданию L'Officiel Italia в 2020 году, что бросила диету и сосредоточилась на правильном питании.

Кристина настаивала на том, что вместо того чтобы ограничивать, она сосредотачивается на потреблении большего количества целостной пищи, чем вредной пищи и сладостей.

Кроме поиска баланса, поп-звезда любит регулярные физические упражнения и имеет широкое расписание тренировок.

Она занимается йогой, боксом, силовыми тренировками от двух до пяти раз в неделю.

Напомним, похудевшая Кэти Перри засветила фигуру в купальнике. А раньше мы писали, что Кэти Перри была замечена на съемках смелого клипа.