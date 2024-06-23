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Крістіна Агілера заспівала для дівчини російського мільярдера

23 червня 2024 09:51
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Агілера виступила на дні народженні коханої російського мільярдера Владислава Дороніна
Американська співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Популярна співачка Крістіна Агілера виступила на дні народженні дівчини російського мільярдера Владислава Дороніна. Святкування проходило у Марокко (Африка).

Про це повідомляє Page Six.

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Кохана 61-річного Дороніна Крістіна Романова похизувалася світлинами, на яких її везуть на вечірку кілька чоловіків у чорних плащах на золотому паланкині, як античну королеву. Таку "церемонію" доповнювали феєрверки. У мережу потрапили кадри, на яких модель допомагає Агілері спуститися сходами під час виконання пісні "Happy Birthday".

Святкували день народження Романової декілька днів на  марокканському курорті Аман, Аманджена.

Колишній Наомі Кемпбелл Владислав Доронін народився в СРСР, але переїхав до США у 1986 році. Він заробив свої статки в 90-х роках. Серед відомих друзів Дороніна — Кейт Мосс, Демі Мур і Леонардо Ді Капріо.

Крістіна Агілера заспівала для дівчини російського мільярдера - фото 1
Американська співачка Крістіна Агілера із дівчиною мільярдера Дороніна Крістіною Романовою. Фото: Kristina Romanova/Instagram
Крістіна Агілера заспівала для дівчини російського мільярдера - фото 2
Американська співачка Крістіна Агілера із дівчиною мільярдера Дороніна Крістіною Романовою. Фото: Kristina Romanova/Instagram

Мільярдер засудив повномасштабне вторгнення РФ та заявив про те, що не веде бізнес на території країни-агресорки.

Крістіна Агілера заспівала для дівчини російського мільярдера - фото 3
Мільярдер Владислав Доронін із моделлю Крістіною Романовою. Фото: Kristina Romanova/Instagram

Нагадаємо, Крістіна Агілера показала розкішну фігуру у відвертому образі. А раніше Крістіна Агілера здивувала фото у корсеті.

олігархи
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Африка
Північна Америка
Крістіна Агілера
закордонні зірки

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