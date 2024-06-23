Агілера виступила на дні народженні коханої російського мільярдера Владислава Дороніна

Крістіна Агілера заспівала для дівчини російського мільярдера
Популярна співачка Крістіна Агілера виступила на дні народженні дівчини російського мільярдера Владислава Дороніна. Святкування проходило у Марокко (Африка).
Про це повідомляє Page Six.
Крістіна Агілера розважала гостей російського мільярдера
Кохана 61-річного Дороніна Крістіна Романова похизувалася світлинами, на яких її везуть на вечірку кілька чоловіків у чорних плащах на золотому паланкині, як античну королеву. Таку "церемонію" доповнювали феєрверки. У мережу потрапили кадри, на яких модель допомагає Агілері спуститися сходами під час виконання пісні "Happy Birthday".
Святкували день народження Романової декілька днів на марокканському курорті Аман, Аманджена.
Колишній Наомі Кемпбелл Владислав Доронін народився в СРСР, але переїхав до США у 1986 році. Він заробив свої статки в 90-х роках. Серед відомих друзів Дороніна — Кейт Мосс, Демі Мур і Леонардо Ді Капріо.
Мільярдер засудив повномасштабне вторгнення РФ та заявив про те, що не веде бізнес на території країни-агресорки.
Нагадаємо, Крістіна Агілера показала розкішну фігуру у відвертому образі. А раніше Крістіна Агілера здивувала фото у корсеті.
Читайте Новини.LIVE!