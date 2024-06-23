Агилера выступила на дне рождения любимого российского миллиардера Владислава Доронина

Американская певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/

Популярная певица Кристина Агилера выступила на дне рождения девушки российского миллиардера Владислава Доронина. Празднование проходило в Марокко (Африка).

Об этом сообщает Page Six.

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Возлюбленная 61-летнего Доронина Кристина Романова похвасталась фотографиями, на которых ее везут на вечеринку несколько мужчин в черных плащах на золотом паланкине, как античную королеву. Такую "церемонию" дополняли фейерверки. В сеть попали кадры, на которых модель помогает Агилере спуститься по лестнице во время исполнения песни "Happy Birthday".

Праздновали день рождения Романовой несколько дней на марокканском курорте Аман, Аманджена.

Бывший Наоми Кэмпбелл Владислав Доронин родился в СССР, но переехал в США в 1986 году. Он заработал свое состояние в 90-х годах. Среди известных друзей Доронина – Кейт Мосс, Деми Мур и Леонардо Ди Каприо.

Американская певица Кристина Агилера с девушкой миллиардера Доронина Кристиной Романовой. Фото: Kristina Romanova/Instagram

Американская певица Кристина Агилера с девушкой миллиардера Доронина Кристиной Романовой. Фото: Kristina Romanova/Instagram

Миллиардер осудил полномасштабное вторжение РФ и заявил о том, что не ведет бизнес на территории страны-агрессорки.

Миллиардер Владислав Доронин с моделью Кристиной Романовой. Фото: Kristina Romanova/Instagram

Напомним, Кристина Агилера показала роскошную фигуру в откровенном образе. А раньше Кристина Агилера удивила фото в корсете.