Крістіна Агілера продемонструвала мініатюрну фігуру у червоному хутрі — відео

Схудла Крістіна Агілера підкреслила стрункі ноги яскравим образом з хутром
Відома співачка Крістіна Агілера приміряла яскравий образ під час свого виступу в Мексиці. Зірка постала у звабливому чорному боді з прозорими вирізами.
Про це пише Daily Mail.
Крістіна Агілера здивувала новим спокусливим образом
Співачка, якій вдалося схуднути на більше ніж 20 кілограмів, приміряла сексуальне блискуче чорне боді з прозорими вирізами. Підкреслила звабливі вигини зірка червоною укороченою курткою із хутром.
Артистка доповнила образ чорними високими чоботами, сонцезахисним окулярами з оправою червоного кольору та макіяжем у нюдових відтінках.
"Мексика, ти завжди в моєму серці", — лаконічно підписала ролик зірка.
Допис співачки оцінили понад 67 тисяч користувачів.
Нагадаємо, співачці вдалося позбутися 20 зайвих кілограмів, які вона набрала за період вагітності в 2008 і 2014 роках. Зірка привела своє тіло у форму завдяки спорту та здоровому харчуванню.
Нагадаємо, бізнесвумен Кім Кардаш'ян приголомшила розкішною фігурою у крихітному бікіні. А також співачка Мерайя Керрі у блискучій сукні відзначила 55-річчя.
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