Крістіна Агілера продемонструвала мініатюрну фігуру у червоному хутрі — відео

Співачка Крістіна Агілера. Фото: Reuters

Відома співачка Крістіна Агілера приміряла яскравий образ під час свого виступу в Мексиці. Зірка постала у звабливому чорному боді з прозорими вирізами.

Про це пише Daily Mail.

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Співачка, якій вдалося схуднути на більше ніж 20 кілограмів, приміряла сексуальне блискуче чорне боді з прозорими вирізами. Підкреслила звабливі вигини зірка червоною укороченою курткою із хутром.

Артистка доповнила образ чорними високими чоботами, сонцезахисним окулярами з оправою червоного кольору та макіяжем у нюдових відтінках.

"Мексика, ти завжди в моєму серці", — лаконічно підписала ролик зірка.

Допис співачки оцінили понад 67 тисяч користувачів.

Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina/

Нагадаємо, співачці вдалося позбутися 20 зайвих кілограмів, які вона набрала за період вагітності в 2008 і 2014 роках. Зірка привела своє тіло у форму завдяки спорту та здоровому харчуванню.

Нагадаємо, бізнесвумен Кім Кардаш'ян приголомшила розкішною фігурою у крихітному бікіні. А також співачка Мерайя Керрі у блискучій сукні відзначила 55-річчя.