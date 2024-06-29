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Круче Трампа и Байдена — американцы не устояли перед харизмой принца Уильяма

29 июня 2024 10:02
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Круче Трампа и Байдена — американцы не устояли перед харизмой принца Уильяма
Принц Уильям. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Принц Уэльский приобрел гораздо большую популярность среди американцев, чем другие известные общественные деятели страны. Аналитическая компания Gallup попросила американцев назвать 15 самых ярких мировых деятелей в 2023 году, и наследник британского престола занял первое место, обойдя президента Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Следом за Уильямом идет президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом пишет Daily Mail.

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Среди опрашиваемых более 1000 взрослых по всей стране. Трамп, Байден, его вице-президент Камала Харрис и бывший вице-президент Майк Пенс идут после принца Уильяма и Владимира Зеленского в списке. Единственными американцами, прошедшими тест на благосклонность, являются первая леди Джилл Байден и глава Верховного суда Джон Робертс.

 

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

 

Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

 

Экс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

 

Принц Уильям стал самым популярным среди американцев
Полный список популярнейших личностей. Фото: Gallup

 

Кстати, ранее опрос, проведенный Newsweek, показал, что почти половина американцев полагают, что герцог и герцогиня Сассекские должны быть лишены своих королевских титулов. С другой стороны, говорят, что принц Гарри и Меган Маркл отпугивают американцев своими "бесконечными стонами" и "нападками" на королевскую семью. После того, как герцог и герцогиня Сассекские переехали в Америку, в январе 2020 года отказались от должности членов королевской семьи и оставили Великобританию, пара снялась в документальных сериалах Netflix, запустила новый веб-сайт, выпустила книгу и дала интервью о королевской семье.

 

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Принц Гарри все еще занимает королевскую должность. Супруги сохранили свои титулы герцога и герцогини Сассекских, но к ним больше не обращаются как к его или ее королевскому высочеству. Супруги создали обширную сеть "развлекательных" компаний, чтобы способствовать продвижению "своей правды".

Напомним, эксперт по языку тела прокомментировал отношения между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. А раньше мы писали, что король Чарльз поздравил принца Уильяма с днем рождения.

Владимир Зеленский
Джо Байден
принц Уильям
зарубежные звезды

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