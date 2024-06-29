Круче Трампа и Байдена — американцы не устояли перед харизмой принца Уильяма
Принц Уэльский приобрел гораздо большую популярность среди американцев, чем другие известные общественные деятели страны. Аналитическая компания Gallup попросила американцев назвать 15 самых ярких мировых деятелей в 2023 году, и наследник британского престола занял первое место, обойдя президента Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Следом за Уильямом идет президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом пишет Daily Mail.
Принц Уильям покорил американцев
Среди опрашиваемых более 1000 взрослых по всей стране. Трамп, Байден, его вице-президент Камала Харрис и бывший вице-президент Майк Пенс идут после принца Уильяма и Владимира Зеленского в списке. Единственными американцами, прошедшими тест на благосклонность, являются первая леди Джилл Байден и глава Верховного суда Джон Робертс.
Кстати, ранее опрос, проведенный Newsweek, показал, что почти половина американцев полагают, что герцог и герцогиня Сассекские должны быть лишены своих королевских титулов. С другой стороны, говорят, что принц Гарри и Меган Маркл отпугивают американцев своими "бесконечными стонами" и "нападками" на королевскую семью. После того, как герцог и герцогиня Сассекские переехали в Америку, в январе 2020 года отказались от должности членов королевской семьи и оставили Великобританию, пара снялась в документальных сериалах Netflix, запустила новый веб-сайт, выпустила книгу и дала интервью о королевской семье.
Принц Гарри все еще занимает королевскую должность. Супруги сохранили свои титулы герцога и герцогини Сассекских, но к ним больше не обращаются как к его или ее королевскому высочеству. Супруги создали обширную сеть "развлекательных" компаний, чтобы способствовать продвижению "своей правды".
Напомним, эксперт по языку тела прокомментировал отношения между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. А раньше мы писали, что король Чарльз поздравил принца Уильяма с днем рождения.
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