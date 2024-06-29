Круче Трампа и Байдена — американцы не устояли перед харизмой принца Уильяма

Принц Уильям. Фото: Reuters

Принц Уэльский приобрел гораздо большую популярность среди американцев, чем другие известные общественные деятели страны. Аналитическая компания Gallup попросила американцев назвать 15 самых ярких мировых деятелей в 2023 году, и наследник британского престола занял первое место, обойдя президента Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Следом за Уильямом идет президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом пишет Daily Mail.

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Среди опрашиваемых более 1000 взрослых по всей стране. Трамп, Байден, его вице-президент Камала Харрис и бывший вице-президент Майк Пенс идут после принца Уильяма и Владимира Зеленского в списке. Единственными американцами, прошедшими тест на благосклонность, являются первая леди Джилл Байден и глава Верховного суда Джон Робертс.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Полный список популярнейших личностей. Фото: Gallup

Кстати, ранее опрос, проведенный Newsweek, показал, что почти половина американцев полагают, что герцог и герцогиня Сассекские должны быть лишены своих королевских титулов. С другой стороны, говорят, что принц Гарри и Меган Маркл отпугивают американцев своими "бесконечными стонами" и "нападками" на королевскую семью. После того, как герцог и герцогиня Сассекские переехали в Америку, в январе 2020 года отказались от должности членов королевской семьи и оставили Великобританию, пара снялась в документальных сериалах Netflix, запустила новый веб-сайт, выпустила книгу и дала интервью о королевской семье.

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Reuters

Принц Гарри все еще занимает королевскую должность. Супруги сохранили свои титулы герцога и герцогини Сассекских, но к ним больше не обращаются как к его или ее королевскому высочеству. Супруги создали обширную сеть "развлекательных" компаний, чтобы способствовать продвижению "своей правды".

Напомним, эксперт по языку тела прокомментировал отношения между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. А раньше мы писали, что король Чарльз поздравил принца Уильяма с днем рождения.