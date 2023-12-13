Как за 30 лет изменились главные актеры культовой Миссис Даутфайр — какими стали

Кадр из американской комедии "Миссис Даутфайр". Фото: Daily Record

Легендарный фильм "Миссис Даутфайр" — это одна из самых популярных семейных комедий 90-х годов. С момента премьеры этой картины прошло уже 30 лет, поэтому пора посмотреть, что изменилось в жизни главных героев и как они сейчас выглядят.

Новини.LIVE рассказывает о том, как за 30 лет изменились актеры комедии "Миссис Даутфайр".

Читайте также:

Робин Уильямс

Американский актер и сценарист Робин Уильямс, сыгравший главную роль Дэниеля Хилларда, блестяще справился со своей задачей. В комедии Дэниель устраивается на работу к своей бывшей жене в образе пожилой домработницы и живет там вместе с ней.

К сожалению, в 2011 году 63-летнего актера не стало, а полиция нашла его уже мертвым. Оказывается, актер покончил с собой, а его жена сообщила, что он страдал от Деменции, то есть, от формы старческого слабоумия.

Робин Уильямс в роли миссис Даутфайр и в последние годы жизни. Фото: Pinterest

Салли Филд

Американская актриса Салли Филд сыграла жену главного героя по имени Миранда Хиллард. В карьере 77-летней актрисы насчитывается несколько десятков ролей и разных наград в киноиндустрии. В общем, актриса сыграла в таких фильмах и сериалах, как:

Форрест Гамп

Скорая помощь

Новый Человек-паук

Салли Филд в комедии "Миссис Даутфайр" и сегодня. Фото: Telegraf

Мэттью Лоуренс

Роль сына по имени Кристофер Хиллард сыграл американский актер Мэттью Лоуренс. Поклонники актера могут знать его по таким фильмам, как:

Обманщики

Цыпочка

Впрочем, в последнее время в карьере 43-летнего американского актера не было более-менее популярных картин, где он играл.

Мэттью Лоуренс в фильме "Миссис Даутфайр" и сегодня. Фото: Bright Side

Лиза Джейкаб

Канадская актриса Лиза Джейкаб сыграла невероятную роль старшей дочери Хиллардов по имени Лидия. К сожалению, после окончания съемок проекта актриса завершила свою карьеру в киноиндустрии. Сейчас 44-летняя актриса, ушедшая из кино более 20 лет назад, является писательницей и мастером йоги в Канаде.

Лиза Джейкаб в "Миссис Даутфайр" и сейчас. Фото: Ranker

Мара Уилсон

Американская актриса сыграла невероятную роль младшей дочери в семье Хиллардов по имени Натали. Сейчас 36-летняя американская актриса Мара Уилсон снимается в фильме "Матильда", время от времени появляется в кино и чаще играет в эпизодах.

Мара Уилсон в роли Натали и сегодня. Фото: Daily Express US

Напомним, мы писали о том, какими спустя 39 лет стали актеры культовой комедии "Полицейская академия".

Ранее мы рассказывали о том, как за 20 лет изменились главные герои фильма "Секретные материалы".

Также мы сообщали о том, как за 19 лет изменились актеры "Доктора Хауса".