Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Легендарна "Поліцейська академія" — якими стали актори за 39 років arrow

Легендарна "Поліцейська академія" — якими стали актори за 39 років

12 грудня 2023 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Як за 39 років змінилися актори Поліцейської академії — кого вже немає в живих
Кадр з комедії "Поліцейська академія". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Всім відома комедія "Поліцейська академія" вперше з’явилася на екранах ще 39 років тому, але залишається вона актуальною і сьогодні. Пропонуємо вам дізнатися про те, як змінилися актори фільму, які стали шалено популярними після закінчення його зйомок.

Новини.LIVE розповідає про те, що змінилося в житті акторів комедії "Поліцейська академія" за 39 років.

Читайте також:

Стів Гуттенберг 

Відомий американський актор Стів Гуттенберг зіграв свою роль, яка стала однією зі знакових у його кар’єрі, в 25 років. Після прем’єри першої частини актор став справжньою зіркою 80-х років, адже роль курсанта Кері Магоуні зробила його дуже популярним.

Втім, Стів став заручником комедійного персонажа, але після завершення проєкту зіграв у таких фільмах різного жанру, як:

  • Двоє: Я і моя тінь
  • Вероніка Марс
  • Ельдорадо

Зараз акторові вже 65 років, він продовжує пов’язувати своє життя з кіно, але досить неактивно. В нього є молода дружина на ім’я Емілі.

Стив Гуттенберг
Стів Гуттенберг у "Поліцейській академії" і сьогодні. Фото: Pinterest

Кім Кетролл 

До початку зйомок фільму "Поліцейська академія" акторка Кім Кетролл була не дуже відомою, але завдяки ролі курсантки Карен Томпсон на той момент 27-річна акторка стала дуже успішною. Після завершення зйомок вона зіграла у таких фільмах, як:

  • Пограбування
  • Повернення мушкетерів
  • Божевільний медовий місяць
  • Примара
  • Як я зустріла вашого батька

Зараз Кім Кетролл уже 67 років, вона продовжує активно зніматися у кіно. За все життя в неї було три чоловіка, але дітей так і немає. Зараз вона самотня.

Ким Кэтролл
Кім Кетролл у ролі курсантки Карен Томпсон і зараз. Фото: Pinterest

Джордж Бейлі 

Коли американський актор Джордж Бейлі почав грати у фільмі роль істеричного лейтенанта Тадеуша Гарріса, йому було 38 років. Втім, зіграв актор далеко не в усіх частинах "Поліцейської академії", а востаннє він з’являвся в американському серіалі "Штучка".

Зараз 79-річний актор не знімається в кіно, а має "Фонд Дітей Світла", де він допомагає онкохворим дітям. Відомо, що Джордж був одружений, але після 33 років шлюбу з дружиною розлучився. Зараз в нього є двоє дітей.

Джордж Бейли
Джордж Бейлі у фільмі "Поліцейська академія" і сьогодні. Фото: Pinterest

Маріон Ремсі 

Вперше американська акторка і співачка прийшла на роль курсантки Лаверни Гукс у фільм "Поліцейська академія", коли їй було 36 років. Акторка зіграла майже у всіх частинах комедії, але більше в неї знакових ролей не було. 

Втім, американська артистка розвивала кар’єру співачки і організовувала різні благодійні зустрічі. На жаль, у 2021 році Маріон Ремсі не стало у віці 73 років.

Марион Ремси
Маріон Ремсі в "Поліцейській академії" і в останні роки життя. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як за 19 років змінилося життя акторів фільму "Доктор Хаус". 

Раніше ми розповідали про те, як змінилися головні герої культового фільму "Таксі" за 25 років. 

Також ми повідомляли про те, якими через 30 років стали актори телесеріалу "Секретні матеріали". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Актуальне по темі