Як за 39 років змінилися актори Поліцейської академії — кого вже немає в живих

Кадр з комедії "Поліцейська академія". Фото: Pinterest

Всім відома комедія "Поліцейська академія" вперше з’явилася на екранах ще 39 років тому, але залишається вона актуальною і сьогодні. Пропонуємо вам дізнатися про те, як змінилися актори фільму, які стали шалено популярними після закінчення його зйомок.

Новини.LIVE розповідає про те, що змінилося в житті акторів комедії "Поліцейська академія" за 39 років.

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Стів Гуттенберг

Відомий американський актор Стів Гуттенберг зіграв свою роль, яка стала однією зі знакових у його кар’єрі, в 25 років. Після прем’єри першої частини актор став справжньою зіркою 80-х років, адже роль курсанта Кері Магоуні зробила його дуже популярним.

Втім, Стів став заручником комедійного персонажа, але після завершення проєкту зіграв у таких фільмах різного жанру, як:

Двоє: Я і моя тінь

Вероніка Марс

Ельдорадо

Зараз акторові вже 65 років, він продовжує пов’язувати своє життя з кіно, але досить неактивно. В нього є молода дружина на ім’я Емілі.

Стів Гуттенберг у "Поліцейській академії" і сьогодні. Фото: Pinterest

Кім Кетролл

До початку зйомок фільму "Поліцейська академія" акторка Кім Кетролл була не дуже відомою, але завдяки ролі курсантки Карен Томпсон на той момент 27-річна акторка стала дуже успішною. Після завершення зйомок вона зіграла у таких фільмах, як:

Пограбування

Повернення мушкетерів

Божевільний медовий місяць

Примара

Як я зустріла вашого батька

Зараз Кім Кетролл уже 67 років, вона продовжує активно зніматися у кіно. За все життя в неї було три чоловіка, але дітей так і немає. Зараз вона самотня.

Кім Кетролл у ролі курсантки Карен Томпсон і зараз. Фото: Pinterest

Джордж Бейлі

Коли американський актор Джордж Бейлі почав грати у фільмі роль істеричного лейтенанта Тадеуша Гарріса, йому було 38 років. Втім, зіграв актор далеко не в усіх частинах "Поліцейської академії", а востаннє він з’являвся в американському серіалі "Штучка".

Зараз 79-річний актор не знімається в кіно, а має "Фонд Дітей Світла", де він допомагає онкохворим дітям. Відомо, що Джордж був одружений, але після 33 років шлюбу з дружиною розлучився. Зараз в нього є двоє дітей.

Джордж Бейлі у фільмі "Поліцейська академія" і сьогодні. Фото: Pinterest

Маріон Ремсі

Вперше американська акторка і співачка прийшла на роль курсантки Лаверни Гукс у фільм "Поліцейська академія", коли їй було 36 років. Акторка зіграла майже у всіх частинах комедії, але більше в неї знакових ролей не було.

Втім, американська артистка розвивала кар’єру співачки і організовувала різні благодійні зустрічі. На жаль, у 2021 році Маріон Ремсі не стало у віці 73 років.

Маріон Ремсі в "Поліцейській академії" і в останні роки життя. Фото: Pinterest

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