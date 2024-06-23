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Кум Лободы раскритиковал одесситов за русскоязычную песню — украинцы ответили

23 июня 2024 22:46
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Стас Кожушко
Редактор
Анатолий Анатолич раскритиковал одесситов за исполнение русскоязычной песни
Шоумен Анатолий Анатолич. Фото: Instagram/anatoliyanatolich
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Шоумен Анатолий Анатолич возмутился появившимся в сети видео. В центре Одессы украинцы пели русскоязычный трек. Под публикацией телеведущего появились комментарии с разными позициями.

Пост Анатолича доступен в его Instagram.

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Анатолий Яцечко (настоящее имя шоумена) опубликовал скриншот одного из пропагандистских Telegram-каналов, в котором радуются русскому языку в Одессе. Оккупанты обещают вскоре "освободить" город. Анатолич обратился к украинцам.

"Та какая разница, на каком языке общаться? Неужели вы так быстро забыли, что они пришли в нашу страну защищать русскоязычные челюсти. Что с памятью, украинцы? Ау", — написал Толич.

Анатолич пост об Одессе
Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Мнения пользователей соцсетей в комментариях под сообщением Толича разделились. Некоторые припомнили ему родство с певицей Светланой Лободой, исполняющей русскоязычные песни, а также то, что ранее шоумен общался на русском. Другие же поддержали телеведущего и отметили, что после 24 февраля русский язык не должен звучать в Украине.

  • Да, это боль. Я одесситка, и меня часто хейтят одесситы за то, что я перешла на украинский.
  • Это какой откат в прошлое.
  • А то, что Сердючка приезжала в Одессу, были там хиты российские старые, то Одесса тоже плохая, что пришли и собрали на ВСУ? Коррупция в первую очередь сейчас в теме?
  • Нет, ну правильно. Разжигайте еще больше эту рознь. Чтобы нас, одесситов, всех ненавидели.
Комментарии Анатолич
Комментарии под публикацией Анатолия Анатолича. Скриншоты: Instagram/anatoliyanatolich

Отметим, что одесситы и гости города исполнили около Потемкинской лестницы русскоязычный трек "Супермаркет" украинской группы "Пошлая Молли". После начала полномасштабной войны музыканты перестали выступать в РФ и дают благотворительные концерты за границей.

Напомним, ранее мы писали, что телеведущая Валентина Хамайко не хочет возвращения Потапа и Насти Каменских в Украину. Также мы рассказывали, что актриса Екатерина Тишкевич высказалась против языковой позиции Ирины Фарион.

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Анатолий Анатолич
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