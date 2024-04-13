Колишня учасниця гурту ВІА Гра хоче позбавити батька свого сина деяких прав

Співачка Міша Романова. Фото: Instagram/misharomanova

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова (уроджена Наталія Могилинець) все своє свідоме життя приховує подробиці особистого життя. Вона так і не назвала ім’я батька її єдиного сина Мартіна, якого хрестив співак Макс Барських. Втім, 33-річна артистка планує позбути колишнього коханого батьківських прав.

Про це Романова розповіла в інтерв’ю виданню "ТиКиїв".

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Подруга та землячка Барських (знаменитості з Херсону) стала учасницею популярного гурту наприкінці 2013 року, коли стала однією з переможниць шоу "Хочу до "ВІА Гри". Вона пішла з колективу 2018-го, коли була вагітна первістком. З коханим Міша була разом недовго. А зараз і взагалі не спілкується.

"Ми не спілкуємося. Для мене було останньою краплею те, що на початку повномасштабного вторгнення він кинув слухавку і за два роки жодного разу не передзвонив. Зараз я працюю над тим, аби позбавити його батьківських прав", — зізналась Романова.

Зараз серце колишньої учасниці гурту "ВІА Гра" зайнято. Свого обранця Романова приховує. Втім, подейкують, що це син відомого режисера, продюсера Олександра Роднянського, Алекс. Він, як Міша, живе у Німеччині. Але ані Алекс Роднянський, ані співачка це не підтверджували, але й не спростовували.

Нагадаємо, раніше ми писали, де планує придбати нерухомість ексучасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос, яка нещодавно розлучилась. Також ми розповідали, що колишня дружина шоумена Володимира Остапчука назвала причину їхнього розлучення.