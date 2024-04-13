Колишня учасниця гурту ВІА Гра хоче позбавити батька свого сина деяких прав

Кума Макса Барських хоче позбавити батьківських прав свого колишнього
Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова (уроджена Наталія Могилинець) все своє свідоме життя приховує подробиці особистого життя. Вона так і не назвала ім’я батька її єдиного сина Мартіна, якого хрестив співак Макс Барських. Втім, 33-річна артистка планує позбути колишнього коханого батьківських прав.
Про це Романова розповіла в інтерв’ю виданню "ТиКиїв".
Міша Романова "про розбірки" з колишнім
Подруга та землячка Барських (знаменитості з Херсону) стала учасницею популярного гурту наприкінці 2013 року, коли стала однією з переможниць шоу "Хочу до "ВІА Гри". Вона пішла з колективу 2018-го, коли була вагітна первістком. З коханим Міша була разом недовго. А зараз і взагалі не спілкується.
"Ми не спілкуємося. Для мене було останньою краплею те, що на початку повномасштабного вторгнення він кинув слухавку і за два роки жодного разу не передзвонив. Зараз я працюю над тим, аби позбавити його батьківських прав", — зізналась Романова.
Зараз серце колишньої учасниці гурту "ВІА Гра" зайнято. Свого обранця Романова приховує. Втім, подейкують, що це син відомого режисера, продюсера Олександра Роднянського, Алекс. Він, як Міша, живе у Німеччині. Але ані Алекс Роднянський, ані співачка це не підтверджували, але й не спростовували.
Нагадаємо, раніше ми писали, де планує придбати нерухомість ексучасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос, яка нещодавно розлучилась. Також ми розповідали, що колишня дружина шоумена Володимира Остапчука назвала причину їхнього розлучення.
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