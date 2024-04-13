Бывшая участница группы ВИА Гра хочет лишить отца своего сына некоторых прав

Певица Миша Романова. Фото: Instagram/misharomanova

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова (урожденная Наталья Могилинец) всю свою сознательную жизнь скрывает подробности личной жизни. Она так и не назвала имени отца ее единственного сына Мартина, которого крестил певец Макс Барских. Впрочем, 33-летняя артистка планирует лишить бывшего возлюбленного родительских прав.

Об этом Романова рассказала в интервью изданию "ТиКиїв".

Читайте также:

Миша Романова "о разборках" с бывшим

Подруга и землячка Барских (знаменитости из Херсона) стала участницей популярной группы в конце 2013 года, когда стала одной из победительниц шоу "Хочу в "ВИА Гры". Она ушла из коллектива в 2018-м, когда была беременна первенцем. С возлюбленным Миша была вместе не долго. А сейчас так и вообще не общается.

"Мы не общаемся. Для меня было последней каплей то, что в начале полномасштабного вторжения он бросил трубку и через два года ни разу не перезвонил. Сейчас я работаю над тем, чтобы лишить его родительских прав", — призналась Романова.

Сейчас сердце бывшей участницы группы "ВИА Гра" занято. Своего избранника Романова скрывает. Впрочем, поговаривают, что это сын известного режиссера, продюсера Александра Роднянского, Алекс. Он, как и Миша, живет в Германии. Но ни Алекс Роднянский, ни певица это не подтверждали, но и не опровергали.

Напомним, ранее мы писали, где планирует приобрести недвижимость экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая недавно развелась. Также мы рассказывали, что бывшая жена шоумена Владимира Остапчука назвала причину их развода.