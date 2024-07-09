Удар по лікарні Охматдит у Києві — Квартал 95 розлютив українців своїм донатом на допомогу

Актори "Кварталу 95" на одному з концертів. Фото: скриншот з YouTube

Студія "Квартал 95" оголосила про те, що передає матеріальну допомогу постраждалій від російського удару лікарні "Охматдит" у Києві. Йдеться про суму в 500 тисяч гривень, яку передають гумористи і яка, до слова, неабияк розгнівала українців.

Відповідний допис оприлюднили на офіційній сторінці "Кварталу 95" в соцмережі Instagram.

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Допомога "Кварталу 95" лікарні "Охматдит"

Днями гумористи студії "Квартал 95" повідомили про те, що вони передають фінансову допомогу відомій лікарні "Охматдит" у Києві, яка восьмого липня сильно постраждала від удару російської ракети.

Тому актори вирішили виділити допомогу в розмірі 500 тисяч гривень, яку передадуть на відновлення медичного закладу і підтримку постраждалим від удару.

"Діти не повинні страждати. Це аксіома, але не для країни-агресорки. Студія "Квартал 95" надає матеріальну допомогу лікарні "Охматдит"", — повідомили українські гумористи на офіційній сторінці студії "Кварталу 95".

"Квартал 95" про допомогу лікарні "Охматдит". Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на допомогу "Кварталу 95"

Побачивши, який розмір матеріальної допомоги передають актори "Кварталу 95", українці не змогли промовчати. Люди почали обурюватися тим, що гумористи виділили таку маленьку суму на допомогу "Охматдиту", і залишати свої коментарі під дописом акторів.

Мало, якщо взяти той прибуток, які вони заробляють за заробіток на авторських правах, за контент. То ці пів мільйона — то капля в морі. Потрібно не забувати про те, що в країні війна і потрібно мобілізовувати економіку

Читаю коменти та плачу. Ну реально! Така контора і виставляє ганебну картинку зі збором у 500 тисяч гривень. Ганебно. Вже відкрили б просто збір, без суми. Мало б не такий дикий вигляд

"Квартал 95", ви серйозно?? Та ви самі могли б на таку сумму скинутись

Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Удар по лікарні "Охматдит" у Києві

Восьмого липня російська армія здійснила масований удар по Києву из застосуванням великої кількості різних ракет. На жаль, одна з ракет цілеспрямовано влучила в лікарню "Охматдит", де постраждала велика кількість людей.

Постраждала від російського удару лікарня "Охматдит" у Києві. Фото: Reuters

На допомогу одразу ж приїхали медики, правоохоронці, пожежники і всі небайдужі громадяни, які почали розгрібати завали і допомагати знаходити постраждалих.

На допомогу прийшли і відомі мережі магазинів і закладів, які почали виділяти величезні суми грошей. Йдеться про:

АТБ

Фору

Нову пошту

АЗС "WOG" і "UPG"

ПриватБанк і багатьох інших

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