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"Квартал 95" возмутил украинцев "мизерной" суммой денег на помощь "Охматдету"

9 июля 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Удар по больнице Охматдет в Киеве — Квартал 95 разозлил украинцев своим донатом на помощь
Актеры "Квартала 95" на одном из концертов. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Студия "Квартал 95" объявила о том, что передает материальную помощь пострадавшей от российского удара больнице "Охматдет" в Киеве. Речь идет о сумме в 500 тысяч гривен, которую передают юмористы и которая, к слову, изрядно разгневала украинцев.

Соответствующий пост обнародовали на официальной странице "Квартала 95" в соцсети Instagram.

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Помощь "Квартала 95" больнице "Охматдет"

На днях юмористы студии "Квартал 95" сообщили о том, что они передают финансовую помощь известной больнице "Охматдет" в Киеве, которая восьмого июля сильно пострадала от удара российской ракеты. 

Поэтому актеры решили выделить помощь в размере 500 тысяч гривен, которую передадут на восстановление медицинского учреждения и поддержку пострадавшим от удара.

"Дети не должны страдать. Это аксиома, но не для страны-агрессора. Студия "Квартал 95" оказывает материальную помощь больнице "Охматдет"", — сообщили украинские юмористы на официальной странице студии "Квартала 95".

Публикация со страницы студии "Квартал 95"
"Квартал 95" о помощи больнице "Охматдет". Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на помощь "Квартала 95"

Увидев, какую размер материальной помощи передают актеры "Квартала 95", украинцы не смогли промолчать. Люди начали возмущаться тем, что юмористы выделили такую маленькую сумму на помощь "Охматдету", и оставлять свои комментарии под постом актеров.

  • Мало, если взять ту прибыль, которую они зарабатывают за заработок на авторских правах, за контент. Это пол миллиона — то капля в море. Следует не забывать о том, что в стране война и нужно мобилизовывать экономику
  • Читаю комментарии и плачу. Ну реально! Такая контора и выставляет позорную картинку со сбором в 500 тысяч гривен. Позорища. Уже открыли бы просто сбор без суммы. Выглядело бы не так дико
  • "Квартал 95", вы серьезно? Но вы сами могли бы на такую сумму скинуться
Комментарий со страницы студии "Квартал 95"
Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы студии "Квартал 95"
Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы студии "Квартал 95"
Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Удар по больнице "Охматдет" в Киеве

Восьмого июля российская армия нанесла массированный удар по Киеву с применением большого количества различных ракет. К сожалению, одна из ракет целенаправленно попала в больницу "Охматдет", где пострадало большое количество людей.

Охматдет
Пострадавшая от российского удара больница "Охматдет" в Киеве. Фото: Reuters

На помощь сразу же приехали медики, правоохранители, пожарные и все неравнодушные граждане, которые начали разгребать завалы и помогать находить пострадавших.

На помощь пришли и известные сети магазинов и заведений, которые начали выделять огромные суммы денег. Речь идет про:

  • АТБ
  • Фору
  • Новую почту
  • АЗС "WOG" и "UPG"
  • ПриватБанк и многих других

Напомним, мы писали о том, что актриса Елена Кравец призналась, вернется ли она в "Квартал 95".

Ранее мы рассказывали о том, что звезда "Квартала 95" Ирина Сопонару призналась, сколько тратит денег во время войны.

Также мы сообщали о том, что актер Иван Люленов объяснил, почему студия "Квартал 95" больше не такая популярная.

Квартал 95 шоу-бизнес украинские звезды Охматдет

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