Квартал 95 захейтили после помощи Охматдета — в чем причина

Концерт студии "Квартал 95". Фото: скриншот с YouTube

Актеры студии "Квартал 95" продолжают помогать украинской армии во время полномасштабной войны. В этот раз известные юмористы показали, как они помогли бойцам на Донбассе и Днепропетровщине, но нарвались на критику со стороны украинцев.

Соответствующие фотографии обнародовали на официальной странице "Квартала 95" в соцсети Instagram.

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Помощь "Квартала 95" украинским бойцам

Юмористы из студии "Квартал 95" посетили украинских военных на Донбассе и Днепропетровщине и привезли им гуманитарную помощь. В частности, на этот раз актеры передали транспорт, вооружение, еду и даже одноразовые халаты.

Вероятно, таким образом, украинские звезды хотят "исправиться" перед публикой за недавнюю помощь больнице "Охматдет".

"На днях вернулись с Донбасса и Днепропетровщины. Посетили боевые бригады на восточном направлении. Пообщались с нашими защитниками и защитницами. Символично, что в Славянске мы были как раз в десятую годовщину освобождения города от российских оккупантов. Но как всегда самая важная цель нашей поездки то, что помогает им приближать нашу победу", — отметили актеры.

"Квартал 95" во время помощи военным. Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на поездку "Квартала 95"

Как бы украинские юмористы ни старались всячески помогать армии, их подписчики никогда не молчат и постоянно их критикуют. Так произошло и в этот раз, когда украинцы отреагировали на пост и оставили свои комментарии под ним.

Как вы думаете, что думают парни, глядя на таких бугаев, которые приехали поржать?

Ого, пару сумок в бусике, что-то в "Атб" купили? Эти фото стоили дороже, чем то, что они помогли там

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Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Помощь "Охматдету" от "Квартала 95"

Недавно российские войска совершили массированную атаку на столицу, задев и всем известную больницу "Охматдет". После этих событий помогать медицинскому заведению начали разные украинские звезды. К ним присоединились и юмористы из "Квартала 95".

Но если некоторые передавали больнице по несколько миллионов, то актеры выделили всего 500 тысяч гривен, чем не на шутку возмутили украинцев.

Сообщение "Квартала 95" о помощи "Охматдету". Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что студия "Квартал 95" попала в новый скандал после номера о ТЦК.

Ранее мы рассказывали о том, что актриса Елена Кравец призналась, вернется ли она работать в "Квартал 95".

Также мы сообщали о том, что актеры студии "Квартал 95" возмутили украинцев шутками об уклонистах.