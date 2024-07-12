Квартал 95 захейтили после помощи Охматдета — в чем причина

"Квартал 95" после помощи "Охматдету" обвинили в пиаре на войне
Актеры студии "Квартал 95" продолжают помогать украинской армии во время полномасштабной войны. В этот раз известные юмористы показали, как они помогли бойцам на Донбассе и Днепропетровщине, но нарвались на критику со стороны украинцев.
Соответствующие фотографии обнародовали на официальной странице "Квартала 95" в соцсети Instagram.
Помощь "Квартала 95" украинским бойцам
Юмористы из студии "Квартал 95" посетили украинских военных на Донбассе и Днепропетровщине и привезли им гуманитарную помощь. В частности, на этот раз актеры передали транспорт, вооружение, еду и даже одноразовые халаты.
Вероятно, таким образом, украинские звезды хотят "исправиться" перед публикой за недавнюю помощь больнице "Охматдет".
"На днях вернулись с Донбасса и Днепропетровщины. Посетили боевые бригады на восточном направлении. Пообщались с нашими защитниками и защитницами. Символично, что в Славянске мы были как раз в десятую годовщину освобождения города от российских оккупантов. Но как всегда самая важная цель нашей поездки то, что помогает им приближать нашу победу", — отметили актеры.
Реакция украинцев на поездку "Квартала 95"
Как бы украинские юмористы ни старались всячески помогать армии, их подписчики никогда не молчат и постоянно их критикуют. Так произошло и в этот раз, когда украинцы отреагировали на пост и оставили свои комментарии под ним.
- Как вы думаете, что думают парни, глядя на таких бугаев, которые приехали поржать?
- Ого, пару сумок в бусике, что-то в "Атб" купили? Эти фото стоили дороже, чем то, что они помогли там
- Хорошие поступки делаются без пиара
Помощь "Охматдету" от "Квартала 95"
Недавно российские войска совершили массированную атаку на столицу, задев и всем известную больницу "Охматдет". После этих событий помогать медицинскому заведению начали разные украинские звезды. К ним присоединились и юмористы из "Квартала 95".
Но если некоторые передавали больнице по несколько миллионов, то актеры выделили всего 500 тысяч гривен, чем не на шутку возмутили украинцев.
Напомним, мы писали о том, что студия "Квартал 95" попала в новый скандал после номера о ТЦК.
Ранее мы рассказывали о том, что актриса Елена Кравец призналась, вернется ли она работать в "Квартал 95".
Также мы сообщали о том, что актеры студии "Квартал 95" возмутили украинцев шутками об уклонистах.
Читайте Новини.LIVE!