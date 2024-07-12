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"Квартал 95" после помощи "Охматдету" обвинили в пиаре на войне

12 июля 2024 11:15
Галина Войтенко - Редактор
Квартал 95 захейтили после помощи Охматдета — в чем причина
Концерт студии "Квартал 95". Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Актеры студии "Квартал 95" продолжают помогать украинской армии во время полномасштабной войны. В этот раз известные юмористы показали, как они помогли бойцам на Донбассе и Днепропетровщине, но нарвались на критику со стороны украинцев.

Соответствующие фотографии обнародовали на официальной странице "Квартала 95" в соцсети Instagram.

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Помощь "Квартала 95" украинским бойцам

Юмористы из студии "Квартал 95" посетили украинских военных на Донбассе и Днепропетровщине и привезли им гуманитарную помощь. В частности, на этот раз актеры передали транспорт, вооружение, еду и даже одноразовые халаты.

Вероятно, таким образом, украинские звезды хотят "исправиться" перед публикой за недавнюю помощь больнице "Охматдет".

"На днях вернулись с Донбасса и Днепропетровщины. Посетили боевые бригады на восточном направлении. Пообщались с нашими защитниками и защитницами. Символично, что в Славянске мы были как раз в десятую годовщину освобождения города от российских оккупантов. Но как всегда самая важная цель нашей поездки то, что помогает им приближать нашу победу", — отметили актеры.

Публикация со страницы студии "Квартал 95"
"Квартал 95" во время помощи военным. Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на поездку "Квартала 95"

Как бы украинские юмористы ни старались всячески помогать армии, их подписчики никогда не молчат и постоянно их критикуют. Так произошло и в этот раз, когда украинцы отреагировали на пост и оставили свои комментарии под ним.

  • Как вы думаете, что думают парни, глядя на таких бугаев, которые приехали поржать?
  • Ого, пару сумок в бусике, что-то в "Атб" купили? Эти фото стоили дороже, чем то, что они помогли там
  • Хорошие поступки делаются без пиара
Комментарий со страницы студии "Квартал 95"
Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы студии "Квартал 95"
Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы студии "Квартал 95"
Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Помощь "Охматдету" от "Квартала 95"

Недавно российские войска совершили массированную атаку на столицу, задев и всем известную больницу "Охматдет". После этих событий помогать медицинскому заведению начали разные украинские звезды. К ним присоединились и юмористы из "Квартала 95".

Но если некоторые передавали больнице по несколько миллионов, то актеры выделили всего 500 тысяч гривен, чем не на шутку возмутили украинцев.

Публикация со страницы студии "Квартал 95"
Сообщение "Квартала 95" о помощи "Охматдету". Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что студия "Квартал 95" попала в новый скандал после номера о ТЦК.

Ранее мы рассказывали о том, что актриса Елена Кравец призналась, вернется ли она работать в "Квартал 95".

Также мы сообщали о том, что актеры студии "Квартал 95" возмутили украинцев шутками об уклонистах.

Квартал 95 Instagram шоу-бизнес украинские звезды

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