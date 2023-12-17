Квиткова рассказала, что будет праздновать новый год с прежним и прокомментировала личную жизнь

Блоггерша Дарья Цветкова. Фото: instagram.com/kvittkova

После того, как блогер Дария Квиткова рассталась с ведущим Никитой Добрыниным, она редко говорит о своей личной жизни. Однако подогревает любопытство поклонников тем, что часто публикует фото с роскошными букетами цветов.

В интервью "Неймовірній правді про зірок" девушка рассказала, занято ли ее сердце сейчас.

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Поклонники Даши Квитковой постоянно догадываются о том, кто мог бы быть ее новым избранником, ведь блогер часто показывается в сторис с букетами, а недавно даже рассказывала, что она счастлива, однако не может сказать почему.

Подписчики предполагали, что Даша встречается с экс-героем проекта "Холостяк" Михаилом Заливакой, ведь они часто публикуют фото с одинаковых локаций. Блогер опровергла это.

"Мы с Мишей просто соседи, просто живем в одном жилом комплексе", — прокомментировала Квиткова.

Более того, она прямо ответила, свободно ли ее сердце сейчас.

"Мое сердце не занято, оно абсолютно свободно. Есть просто мужчины, которым я нравлюсь, которые хотят проявлять ко мне какие-то знаки внимания. Почему нет? Я им разрешаю это делать. Я люблю цветы", — поделилась Даша.

Ее экс-муж — ведущий Никита Добрынин — ранее рассказывал, что его сердце уже занято. Поклонники догадались, что новая девушка Никиты – модель Чара Хорив. Несмотря на это, бывший муж проведет эту новогоднюю ночь вместе с бывшей женой и их сыном.

"Именно празднование в 00 Левчик проведет со мной, потому что уже начнется моя неделя. Но мы с Никитой договорились, что он приедет ко мне домой и мы вместе проведем время. Чтобы Левчик провел праздники с мамой, с папой, чтобы он увидел всю семью вместе . Будем вместе распаковывать подарки", — рассказала Квиткова.

Напомним, ранее мы писали, что Квиткова намекнула, что влюбилась.

Также мы рассказывали, что Добрынин подогрел слухи о своих отношениях, а Квиткова прокомментировала их.