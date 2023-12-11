Цветочная в компании MONATIK и ALEKSEEV собрала миллион гривен на благотворительном ивенте

Блогер Даша Квиткова. Фото: менеджмент мероприятия

В Киеве прошел благотворительный ивент "Под подушкой", в котором объединились все желающие помочь детям. Инициатором мероприятия стала блогер Даша Квиткова.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент мероприятия.

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Главной целью благотворительного мероприятия "Под подушкой" в партнерстве с фондом "Таблеточки" стал сбор на лекарства для детей, ведущих свою собственную войну с раком. Кроме неравнодушных украинцев, задонативших на сбор "Дары на здоровье", к благотворительности присоединилась меценатка Светлана Мацола и рок-исполнительница Марта Липчей, которые передали миллион гривен на лекарства для больных раком детишек.

Блогер Даша Квиткова с певицей TAYANNA. Фото: менеджмент мероприятия

Певец MONATIK. Фото: менеджмент мероприятия

Певец ALEKSEEV. Фото: менеджмент мероприятия

"Я искренне радуюсь, что мы могли собрать невероятное количество людей. К нам присоединились те, кому болит эта тема, кто так же, как и я, переживает за детишек, которые ведут борьбу за свою жизнь и здоровье. "Под подушкой" — это настоящий лучик света для малышей. Я сердечно благодарю всех, кто присоединился к нашему мероприятию и его важной цели — поддержать детей и подарить им зимний праздник с любимыми артистами", — рассказала Даша Квиткова.

Певец MONATIK с поклонницей. Фото: менеджмент мероприятия

Ведущими мероприятия стали певица Оля Цыбульская и Тимур Мирошниченко. Специальным гостем — известный украинский хитмейкер MONATIK, презентовавший свою детскую книгу. Часть прибыли от продажи книг будет перечислена фонду "Таблеточки".

В начале инвента "Под подушкой" почти 400 детей установили рекорд Украины во время детского танцевального флешмоба в торгово-развлекательном центре. Перфоманс, под живое исполнение Мартой Липчей песни "Волю в кулак", вошел в Книгу рекордов Украины.

"Этот флешмоб и рекорд Украины, который мы совершили вместе с фондом "Таблеточки" и детьми из Киева, мы посвящаем каждому ребенку, который прямо сейчас борется с раком, каждой украинской семье, которая столкнулась с болезнью самых родных и противостоит болезни", — прокомментировала событие инициатор флешмоба Марта Липчей.

На концерте выступили ALEKSEEV, Анна Тринчер, Michelle Andrade, TAYANNA, DEMCHUK, ROXOLANA, Alena Omargalieva и Ivan Navi.

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