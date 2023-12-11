Цветочная в компании MONATIK и ALEKSEEV собрала миллион гривен на благотворительном ивенте

Квиткова в компании MONATIK и ALEKSEEV собрала миллион гривен на благотворительном ивенте
В Киеве прошел благотворительный ивент "Под подушкой", в котором объединились все желающие помочь детям. Инициатором мероприятия стала блогер Даша Квиткова.
Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент мероприятия.
Даша Квиткова пригласила звездных друзей поддержать инициативу
Главной целью благотворительного мероприятия "Под подушкой" в партнерстве с фондом "Таблеточки" стал сбор на лекарства для детей, ведущих свою собственную войну с раком. Кроме неравнодушных украинцев, задонативших на сбор "Дары на здоровье", к благотворительности присоединилась меценатка Светлана Мацола и рок-исполнительница Марта Липчей, которые передали миллион гривен на лекарства для больных раком детишек.
"Я искренне радуюсь, что мы могли собрать невероятное количество людей. К нам присоединились те, кому болит эта тема, кто так же, как и я, переживает за детишек, которые ведут борьбу за свою жизнь и здоровье. "Под подушкой" — это настоящий лучик света для малышей. Я сердечно благодарю всех, кто присоединился к нашему мероприятию и его важной цели — поддержать детей и подарить им зимний праздник с любимыми артистами", — рассказала Даша Квиткова.
Ведущими мероприятия стали певица Оля Цыбульская и Тимур Мирошниченко. Специальным гостем — известный украинский хитмейкер MONATIK, презентовавший свою детскую книгу. Часть прибыли от продажи книг будет перечислена фонду "Таблеточки".
В начале инвента "Под подушкой" почти 400 детей установили рекорд Украины во время детского танцевального флешмоба в торгово-развлекательном центре. Перфоманс, под живое исполнение Мартой Липчей песни "Волю в кулак", вошел в Книгу рекордов Украины.
"Этот флешмоб и рекорд Украины, который мы совершили вместе с фондом "Таблеточки" и детьми из Киева, мы посвящаем каждому ребенку, который прямо сейчас борется с раком, каждой украинской семье, которая столкнулась с болезнью самых родных и противостоит болезни", — прокомментировала событие инициатор флешмоба Марта Липчей.
На концерте выступили ALEKSEEV, Анна Тринчер, Michelle Andrade, TAYANNA, DEMCHUK, ROXOLANA, Alena Omargalieva и Ivan Navi.
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