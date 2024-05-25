Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Лана Дель Рей зізналась, що її пісня не сподобалась продюсерам бондіани — яка саме arrow

Лана Дель Рей зізналась, що її пісня не сподобалась продюсерам бондіани — яка саме

25 травня 2024 13:02
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Пісня Лани Дель Рей не сподобалась продюсерам фільмів про Джеймса Бонда
Американська співачка Лана Дель Рей. Фото: Instagram/honeymoon
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американська співачка Лана Дель Рей отримала пропозицію від продюсерів франшизи про агента Джеймса Бонда. Це було ще 2015 року, але творці бондіани обрали композицію іншого артиста. 

Про це повідомляє видання BBC.

Читайте також:

Лана Дель Рей та саундтрек для бондіани

За лаштунками одного зі світських заходів у Лондоні, 38-річну артистку запитали, чи не хотіла б вона попрацювати над відомою шпигунською франшизою та написати саундтрек або ж музику. На що Лана Дель Рей заспівала приспів своєї пісні "24" з альбому Honeymoon.

Одинадцятиразова номінантка премії "Ґреммі" зізналась: саме цю композицію вона написала майже десять років. Співпрацю над фільмом "007: Спектр" їй запропонували продюсери франшизи. Втім згодом вони обрали іншу пісню. 

Саундтреком врешті-решт обрали Writing's on the Wall від Сема Сміта. До речі, за неї музикант отримав премію "Оскар". В кіноіндустрії продюсери фільмів зазвичай замовляють кілька варіантів треків у різних артистів, тож не всі вони потрапляють у фінальну версію монтажу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська акторка Дженна Ортега з'явилась в трейлері нового фільму Тіма Бертона. Також ми розповідали, що номінантка премії "Оскар" зняла стрічку про канадську співачку Селін Діон.

кіно
музика
Джеймс Бонд
закордонні зірки
Лана Дель Рей

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра