Пісня Лани Дель Рей не сподобалась продюсерам фільмів про Джеймса Бонда

Американська співачка Лана Дель Рей. Фото: Instagram/honeymoon

Американська співачка Лана Дель Рей отримала пропозицію від продюсерів франшизи про агента Джеймса Бонда. Це було ще 2015 року, але творці бондіани обрали композицію іншого артиста.

Про це повідомляє видання BBC.

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За лаштунками одного зі світських заходів у Лондоні, 38-річну артистку запитали, чи не хотіла б вона попрацювати над відомою шпигунською франшизою та написати саундтрек або ж музику. На що Лана Дель Рей заспівала приспів своєї пісні "24" з альбому Honeymoon.

Одинадцятиразова номінантка премії "Ґреммі" зізналась: саме цю композицію вона написала майже десять років. Співпрацю над фільмом "007: Спектр" їй запропонували продюсери франшизи. Втім згодом вони обрали іншу пісню.

Саундтреком врешті-решт обрали Writing's on the Wall від Сема Сміта. До речі, за неї музикант отримав премію "Оскар". В кіноіндустрії продюсери фільмів зазвичай замовляють кілька варіантів треків у різних артистів, тож не всі вони потрапляють у фінальну версію монтажу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська акторка Дженна Ортега з'явилась в трейлері нового фільму Тіма Бертона. Також ми розповідали, що номінантка премії "Оскар" зняла стрічку про канадську співачку Селін Діон.