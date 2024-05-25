Песня Ланы Дель Рэй не понравилась продюсерам фильмов о Джеймсе Бонде

Американская певица Лана Дель Рэй. Фото: Instagram/honeymoon

Американская певица Лана Дель Рэй получила предложение от продюсеров франшизы об агенте Джеймсе Бонде. Это было еще в 2015 году, но создатели бондианы выбрали композицию другого артиста.

Об этом сообщает издание BBC.

Читайте также:

Лана Дель Рей и саундтрек для бондианы

За кулисами одного из светских мероприятий в Лондоне 38-летнюю артистку спросили, не хотела бы она поработать над известной шпионской франшизой и написать саундтрек или музыку. На что Лана Дель Рэй спела припев своей песни "24" из альбома Honeymoon.

Одиннадцатикратная номинантка премии "Грэмми" призналась: именно эту композицию она написала почти десять лет. Сотрудничество над фильмом "007: Спектр" ей предложили продюсеры франшизы. Впрочем, впоследствии они выбрали другую песню.

Саундтреком в конце концов избрали Writing's on the Wall от Сэма Смита. Кстати, за нее музыкант получил премию "Оскар". В киноиндустрии продюсеры фильмов обычно заказывают несколько вариантов треков у разных артистов, так что не все они попадают в финальную версию монтажа.

Напомним, ранее мы писали, что американская актриса Дженна Ортега появилась в трейлере нового фильма Тима Бертона. Также мы рассказывали, что номинантка премии "Оскар" сняла фильм о канадской певице Селин Дион.