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Лакомились "кровавыми сердцами" — Аня Тейлор-Джой шокировала фото с тайной свадьбы

3 апреля 2024 09:54
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Лакомились "кровавыми сердцами" - Аня Тейлор-Джой шокировала фото с тайной свадьбы
Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: instagram.com/anyataylorjoy/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Аня Тейлор-Джой опубликовала фотографии с тайной свадьбы с Малкольмом Макреем в честь его дня рождения. Торжество состоялось прошлым летом в Венеции. При этом они расписались еще два года тому назад в Новом Орлеане.

Об этом стало известно из социальных сетей актрисы.

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Свадьба была в готическом стиле, молодожены ели пирожные в форме анатомического сердца в лужицах крови. Сама невеста была в свадебном платье Dior с вышивкой, образ дополнила белая фата.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Anya Taylor-Joy (@anyataylorjoy)

"Да, это анатомические сердца. Я вампир Лестат", — пошутила Аня.

На свадьбе были звездные гости: ее подруга Кара Делевинь, а также, по данным СМИ, Дженнифер Гарнер, Майлз Теллер с супругой, Николас Холт и другие.

"Два года назад 1 апреля я тайно вышла замуж за своего лучшего друга в Новом Орлеане. Магия в тот день навсегда укоренилась в каждой клеточке моего существа. Со второй (первой) годовщиной, любовь моя…ты самый крутой", — сказала актриса супругу.

Аня Тейлор-Джой и музыкант Малкольм МакРей встречались с 2021 года. Они подтвердили свои отношения в прошлом году на афтепате премии Оскар, вечеринке Vanity Fair. О своих отношениях пара рассказывает очень редко. Им пришлось преодолеть испытание расстоянием: Аня часто снимается в Великобритании, тогда как Малкольм жил в США.

Напомним, Наталка Денисенко показала платье, которое надевала на четвертую свадьбу. А Даша Астафьева ответила на слухи о собственной свадьбе.

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Аня Тейлор-Джой
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