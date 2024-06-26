Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Чуть не умер под снегоуборочной машиной — звезда Marvel впервые показал шрамы arrow

Чуть не умер под снегоуборочной машиной — звезда Marvel впервые показал шрамы

26 июня 2024 14:15
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Звезда Marvel впервые показал шрамы после того, как чуть не умер под снегоуборочной машиной
Актер Джереми Реннер. Фото: Men's Health
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актер Джереми Реннер подробно поделился о своем почти смертельном инциденте со снегоуборочной машиной. Звезда рассказал, что помнит, как "треснул" его череп, и впервые продемонстрировал свои шрамы на снимке без рубашки.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Джереми Реннер снялся в глянцевой фотосессии

53-летняя звезда "Мстителей", откровенно рассказал, как его переехала снегоуборочная машина 1 января 2023 года в Рино, штат Невада. Он поделился с журналом Men's Health: «Там четыре секции шин с металлическими гусеницами — она тянет ее, как танк. Я помню каждую. Я помню, как моя голова разбилась об эту штуку, и она просто давила на меня. Нерухомий об’єкт і нищівна сила".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jeremy Renner (@jeremyrenner)

 

Реннер также впервые продемонстрировал свои шрамы под правой лопаткой.

"Но, слава Богу, мой череп не сдался полностью. Сломалась скула, сломалась глазная впадина, а потом от того, что на меня наехала машина, мой глаз вытаращился. Правым я видел свое левое глазное яблоко. Я кричал, пытаясь перевести дух", — вспоминает актер.

 

Актер Джереми Реннер
Актер Джереми Реннер. Фото: Men's Health

 

Актер Джереми Реннер
Актер Джереми Реннер. Фото: Men's Health

 

Звезда рассказал в подробностях о том, как пытался дышать как мог, но это не работало.

"Не было дыхания. Трудно задействовать мышцы живота, когда у вас 14 сломанных ребер и разрыв легкого. Тогда я этого не знал — мне просто нужно было подышать. Я начал очень уставать. Мой пульс падал ниже. Приехала скорая помощь", — говорит звезда.

 

Актер Джереми Реннер
Актер Джереми Реннер. Фото: Men's Health

 

Актер Джереми Реннер
Актер Джереми Реннер. Фото: Men's Health

 

Джереми не снимался в фильмах с 2019 года, он сыграл роль Соколиного Ока студии Marvel в фильме "Мстители: Финал" и озвучил мультфильм "Полярные псы".

 

Актер Джереми Реннер
Актер Джереми Реннер. Фото: социальные сети

 

Звезда попал под снегоочистительную машину весом 14 330 фунтов, когда пытался не дать ей наехать на его племянника. Он получил ряд серьезных травм, в том числе более 30 сломанных костей. Джереми прошёл сложную многомесячную реабилитацию. Его грудная клетка и глаз теперь удерживаются металлическими пластинами, а титановый стержень пришлось прикрутить к сломанной левой голени.

Напомним, принцесса Анна попала в больницу с травмами.

трагедия
актеры
зарубежные звезды
звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны