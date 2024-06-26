Звезда Marvel впервые показал шрамы после того, как чуть не умер под снегоуборочной машиной

Чуть не умер под снегоуборочной машиной — звезда Marvel впервые показал шрамы
Актер Джереми Реннер подробно поделился о своем почти смертельном инциденте со снегоуборочной машиной. Звезда рассказал, что помнит, как "треснул" его череп, и впервые продемонстрировал свои шрамы на снимке без рубашки.
Об этом пишет Daily Mail.
Джереми Реннер снялся в глянцевой фотосессии
53-летняя звезда "Мстителей", откровенно рассказал, как его переехала снегоуборочная машина 1 января 2023 года в Рино, штат Невада. Он поделился с журналом Men's Health: «Там четыре секции шин с металлическими гусеницами — она тянет ее, как танк. Я помню каждую. Я помню, как моя голова разбилась об эту штуку, и она просто давила на меня. Нерухомий об’єкт і нищівна сила".
Реннер также впервые продемонстрировал свои шрамы под правой лопаткой.
"Но, слава Богу, мой череп не сдался полностью. Сломалась скула, сломалась глазная впадина, а потом от того, что на меня наехала машина, мой глаз вытаращился. Правым я видел свое левое глазное яблоко. Я кричал, пытаясь перевести дух", — вспоминает актер.
Звезда рассказал в подробностях о том, как пытался дышать как мог, но это не работало.
"Не было дыхания. Трудно задействовать мышцы живота, когда у вас 14 сломанных ребер и разрыв легкого. Тогда я этого не знал — мне просто нужно было подышать. Я начал очень уставать. Мой пульс падал ниже. Приехала скорая помощь", — говорит звезда.
Джереми не снимался в фильмах с 2019 года, он сыграл роль Соколиного Ока студии Marvel в фильме "Мстители: Финал" и озвучил мультфильм "Полярные псы".
Звезда попал под снегоочистительную машину весом 14 330 фунтов, когда пытался не дать ей наехать на его племянника. Он получил ряд серьезных травм, в том числе более 30 сломанных костей. Джереми прошёл сложную многомесячную реабилитацию. Его грудная клетка и глаз теперь удерживаются металлическими пластинами, а титановый стержень пришлось прикрутить к сломанной левой голени.
Напомним, принцесса Анна попала в больницу с травмами.
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