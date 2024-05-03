Бритни Спирс травмировалась во время ссоры с любимым.

Американская певица Бритни Спирс. Фото: скриншот YouTube

Известная американская певица Бритни Спирс шокировала подписчиков кадрами с ногой, которая сильно отекла. Звезда, вероятно, травмировалась из-за ссоры со своим любимым Полом Солизом.

Соответствующие кадры артистка опубликовала на своей странице Instagram.

Читайте также:

Бритни Спирс повредила ногу

Певица поздно вечером приехала к своему бойфренду Полу Солизу в отель Chateau Marmont. В заведении произошел конфилкт. Кто-то вызвал полицию, утверждая, что женщина, похожая на описание на Бритни, преследует и угрожает работникам и гостям отеля.

Полицейские приехали очень быстро, но не обнаружив никаких признаков преступления, покинули гостиницу.

Бритни и Пол вернулись в гостиничный номер и продлили вечеринку. Впоследствии между ними возникла сильная ссора, из-за которой певица, вероятно, травмировала ногу.

Бритни громко кричала в коридоре своего номера, и несколько гостей подумали, что у нее случился психический срыв и вызвал скорую помощь.

Звезда вышла к карете врачей с заплаканным лицом и обмотанная одеялом и подушкой. Она не уехала в больницу, а впоследствии покинула гостиницу со своей охраной без Пола.

Американская певица Бритни Спирс. Фото: Backgrid

Американская певица Бритни Спирс. Фото: Backgrid

Впоследствии певица заявила о том, что именно её мать вызвала скорую в гостиницу.

Кто такой Пол Ричард Солиз

После разрыва с Сэмом Асгари Бритни Спирс начала встречаться с Полом Ричардом Солизом, который ранее выполнял подрядные работы в ее доме.

Избранник Бритни Спирс Пол Ричард Солиз. Фото: Backgrid

Избранник певицы имеет криминальное прошлое. Его обвиняли в нарушении общественного порядка, создании опасности для детей и вождении без прав, а также в хранении наркотических веществ для продажи и владении огнестрельным оружием.

Напомним, американский певец Джастин Тимберлейк шокировал реакцией на извинения Бритни Спирс. А также ранее эксперт рассказал, сколько Бритни Спирс может заработать на откровенных фото на сайте для взрослых.