Бритни Спирс травмировалась во время ссоры с любимым.

Едва не увезла скорая — Бритни Спирс получила травму после громкой ссоры с бойфрендом
Известная американская певица Бритни Спирс шокировала подписчиков кадрами с ногой, которая сильно отекла. Звезда, вероятно, травмировалась из-за ссоры со своим любимым Полом Солизом.
Соответствующие кадры артистка опубликовала на своей странице Instagram.
Бритни Спирс повредила ногу
Певица поздно вечером приехала к своему бойфренду Полу Солизу в отель Chateau Marmont. В заведении произошел конфилкт. Кто-то вызвал полицию, утверждая, что женщина, похожая на описание на Бритни, преследует и угрожает работникам и гостям отеля.
Полицейские приехали очень быстро, но не обнаружив никаких признаков преступления, покинули гостиницу.
Бритни и Пол вернулись в гостиничный номер и продлили вечеринку. Впоследствии между ними возникла сильная ссора, из-за которой певица, вероятно, травмировала ногу.
Бритни громко кричала в коридоре своего номера, и несколько гостей подумали, что у нее случился психический срыв и вызвал скорую помощь.
Звезда вышла к карете врачей с заплаканным лицом и обмотанная одеялом и подушкой. Она не уехала в больницу, а впоследствии покинула гостиницу со своей охраной без Пола.
Впоследствии певица заявила о том, что именно её мать вызвала скорую в гостиницу.
Кто такой Пол Ричард Солиз
После разрыва с Сэмом Асгари Бритни Спирс начала встречаться с Полом Ричардом Солизом, который ранее выполнял подрядные работы в ее доме.
Избранник певицы имеет криминальное прошлое. Его обвиняли в нарушении общественного порядка, создании опасности для детей и вождении без прав, а также в хранении наркотических веществ для продажи и владении огнестрельным оружием.
Напомним, американский певец Джастин Тимберлейк шокировал реакцией на извинения Бритни Спирс. А также ранее эксперт рассказал, сколько Бритни Спирс может заработать на откровенных фото на сайте для взрослых.
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