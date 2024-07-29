Леді Гага зробили пропозицію — деталі

Американська співачка Леді Гага. Фото: instagram.com/ladygaga/

Відома американська співачка Леді Гага привідкрила завісу особистого життя на відкритті Олімпіади-2024. Зірка публічно назвала свого коханого нареченим.

Про це пише Page Six.

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@gabriel_attal Thank you Lady Gaga for your stunning performance at the opening ceremony. It was breathtaking. 🤩🫶 ♬ son original - Gabriel Attal

Під час відвідування змагань з плавання на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, виконавиця зустріла прем'єр-міністра Франції Габріеля Атталя, який привітав її із успішним виступом на відкритті Ігор.

Леді Гага представила йому свого коханого Майкла Поланскі як "нареченого".

Перед приїздом до Парижа на літні ігри співачка спровокувала чутки про заручини з Поланскі. У квітні зірку помітили із величезним діамантом на безіменному пальці.

Cпівачка Леді Гага із коханим Майклом Поланскі. Фото: BackGrid

Гага зустрічається з відомим інвестором з 2019 року. Раніше співачка була заручена з актором Тейлором Кінні та агентом талантів Крістіаном Каріно.

Нагадаємо, раніше співачка відреагувала на чутки про вагітність. А також зірка виступила в сукні від українського бренду Santa.