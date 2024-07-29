Леди Гага сделали предложение - детали

Леди Гага на Олимпиаде подогрела слухи о свадьбе
Известная американская певица Леди Гага приоткрыла занавес личной жизни на открытии Олимпиады-2024. Звезда публично назвала своего возлюбленного женихом.
Об этом пишет Page Six.
Леди Гага подогрела слухи о новом статусе
@gabriel_attal
Thank you Lady Gaga для вашей продолжающейся эффективности при завершении ceremony. Это было breathtaking. 🤩🫶♬ son original - Gabriel Attal
Во время посещения соревнований по плаванию на Олимпийских играх 2024 года в Париже, исполнительница встретила премьер-министра Франции Габриэля Атталя, который поздравил ее с успешным выступлением на открытии Игр.
Леди Гага представила ему своего любимого Майкла Полански как "жениха".
Перед приездом в Париж на летние игры певица спровоцировала слухи о помолвке с Полански. В апреле звезду заметили с огромным бриллиантом на безымянном пальце.
Гага встречается с известным инвестором с 2019 года. Ранее певица была обручена с актером Тейлором Кинни и агентом талантов Кристианом Карино.
Напомним, ранее певица отреагировала на слухи о беременности. Также звезда выступила в платье от украинского бренда Santa.
Читайте Новини.LIVE!