Леди Гага сделали предложение - детали

Американская певица Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga/

Известная американская певица Леди Гага приоткрыла занавес личной жизни на открытии Олимпиады-2024. Звезда публично назвала своего возлюбленного женихом.

Об этом пишет Page Six.

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@gabriel_attal Thank you Lady Gaga для вашей продолжающейся эффективности при завершении ceremony. Это было breathtaking. 🤩🫶 ♬ son original - Gabriel Attal

Во время посещения соревнований по плаванию на Олимпийских играх 2024 года в Париже, исполнительница встретила премьер-министра Франции Габриэля Атталя, который поздравил ее с успешным выступлением на открытии Игр.

Леди Гага представила ему своего любимого Майкла Полански как "жениха".

Перед приездом в Париж на летние игры певица спровоцировала слухи о помолвке с Полански. В апреле звезду заметили с огромным бриллиантом на безымянном пальце.

Певица Леди Гага с любимым Майклом Полански. Фото: BackGrid

Гага встречается с известным инвестором с 2019 года. Ранее певица была обручена с актером Тейлором Кинни и агентом талантов Кристианом Карино.

Напомним, ранее певица отреагировала на слухи о беременности. Также звезда выступила в платье от украинского бренда Santa.