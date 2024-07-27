Леди Гага оказалась в центре скандала и прокомментировала открытие Олимпиады-2024

Не обошлось без скандала — Леди Гага прокомментировала свое выступление на открытии Олимпиады-2024
Леди Гага чувствует себя благодарной за выступление на открытии Олимпийских игр в Париже. Певица исполнила песню Mon Truc En Plumes на лестнице вдоль реки Сены. Но не все зрители были в восторге от выступления Гаги.
Об этом пишет Daily Mail.
Леди Гага оказалась в центре скандала из-за акцента
Звезда также использовала пост в соцсетях, чтобы рассказать, как она изучала французскую хореографию для выступления и насколько ее вдохновила театральная сцена страны.
"Я очень благодарна, что меня попросили открыть Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Мне также приятно, что оргкомитет Олимпиады попросил меня спеть такую особую французскую песню — песню в честь французов и их огромной истории искусства, музыки и театра. архиве Le Lido — настоящему французскому театру кабаре. Сотрудничали с Dior, чтобы создать индивидуальные костюмы, используя натуральные линяющие перья. Я изучала французскую хореографию, придавшую современный оттенок французской классике. Я постоянно репетировала, чтобы изучить веселый французский танец. Бьюсь об заклад, вы не знали, что я танцевала французской вечеринке 1960-х в Нижнем Ист-Сайде, когда только начинала! Надеюсь, вам понравится эта постановка ак же, как и мне", — сказала артистка.
Поклонники сказали, что ее выступление "пожалуй, было самым плохим за всю ее историю", и утверждали, что она пела "с французским акцентом".
"Леди Гага даже не француженка. Это как если бы Bad Bunny пел во время Олимпиады в Колумбии", — комментируют фолловеры.
Напомним, Христина Соловий попала в скандал из-за резких слов на концере. А раньше мы писали, что Селин Дион выступит на Олимпиаде.
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