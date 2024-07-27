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Не обошлось без скандала — Леди Гага прокомментировала свое выступление на открытии Олимпиады-2024

27 июля 2024 15:07
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Леди Гага оказалась в центре скандала и прокомментировала открытие Олимпиады-2024
Певица Леди Гага на открытии Летних Олимпийских Игр-2024. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Леди Гага чувствует себя благодарной за выступление на открытии Олимпийских игр в Париже. Певица исполнила песню Mon Truc En Plumes на лестнице вдоль реки Сены. Но не все зрители были в восторге от выступления Гаги.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда также использовала пост в соцсетях, чтобы рассказать, как она изучала французскую хореографию для выступления и насколько ее вдохновила театральная сцена страны.

 

Певица Леди Гага на открытии Летних Олимпийских Игр-2024
Певица Леди Гага на открытии Летних Олимпийских Игр-2024. Фото: Reuters

 

"Я очень благодарна, что меня попросили открыть Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Мне также приятно, что оргкомитет Олимпиады попросил меня спеть такую особую французскую песню — песню в честь французов и их огромной истории искусства, музыки и театра. архиве Le Lido — настоящему французскому театру кабаре. Сотрудничали с Dior, чтобы создать индивидуальные костюмы, используя натуральные линяющие перья. Я изучала французскую хореографию, придавшую современный оттенок французской классике. Я постоянно репетировала, чтобы изучить веселый французский танец. Бьюсь об заклад, вы не знали, что я танцевала французской вечеринке 1960-х в Нижнем Ист-Сайде, когда только начинала! Надеюсь, вам понравится эта постановка ак же, как и мне", — сказала артистка.

Поклонники сказали, что ее выступление "пожалуй, было самым плохим за всю ее историю", и утверждали, что она пела "с французским акцентом".

 

В сети раскритиковали выступление Леди Гаги
В сети раскритиковали выступление Леди Гаги. Фото: социальные сети
В сети критически оценили выступление Леди Гаги на Летней Олимпиаде
В сети критически оценили выступление Леди Гаги на Летней Олимпиаде. Фото: социальные сети
В сети раскритиковали номер Леди Гаги на Олимпиаде
В сети подвергли критике номер Леди Гаги на Олимпиаде. Фото: социальные сети

 

"Леди Гага даже не француженка. Это как если бы Bad Bunny пел во время Олимпиады в Колумбии", — комментируют фолловеры.

Напомним, Христина Соловий попала в скандал из-за резких слов на концере. А раньше мы писали, что Селин Дион выступит на Олимпиаде.

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