Американська співачка Леді Гага. Фото: instagram.com/ladygaga/

Поки співачка Адель одягає на свої виступи сукні російського дизайнера, виконавиця Леді Гага надає перевагу дійсно стильним речам. Зірка з'явилась на своєму джазовому шоу у Лас-Вегасі в сукні від українського бренду Santa.

Про це йдеться на сторінці Ukrainian Fashion Week в Instagram.

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Відома американська виконавиця обрала для свого виступу на власному шоу вишукану багатошарову сукню з рожевого шовкового атласу із пір'ям. Вбрання для зірки за чотири дні пошив український бренд Santa. Українці співпрацювали зі стилістом артистки Томом Іребаутом.

Американська співачка Леді Гага. Фото: instagram.com/santa.brands/

Ескіз сукні для Леді Гаги. Фото: instagram.com/santa.brands/

Сукня для Леді Гаги. Фото: instagram.com/santa.brands/

"Єдина і неповторна @ladygaga у сукні SANTA, пошитій на замовлення в резиденції Jazz & Piano в Лас-Вегасі! Ця ексклюзивна сукня була розроблена спеціально для Леді Гаги в ніжно-рожевому кольорі з пофарбованим на замовлення страусиним пір'ям та вишитим вручну пір'ям коки", — повідомляють представники бренду Santa.

Нагадаємо, раніше співачка відреагувала на чутки про вагітність. А також у Нью-Йорку напали на батька виконавиці.