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Леді Гага зʼявилася на концерті в Лас-Вегасі в образі від українського бренду

23 червня 2024 11:10
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Леді Гага заспівала у стильній українській сукні — видео
Американська співачка Леді Гага. Фото: instagram.com/ladygaga/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Поки співачка Адель одягає на свої виступи сукні російського дизайнера, виконавиця Леді Гага надає перевагу дійсно стильним речам. Зірка з'явилась на своєму джазовому шоу у Лас-Вегасі в сукні від українського бренду Santa.

Про це йдеться на сторінці Ukrainian Fashion Week в Instagram.

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Леді Гага в стильній українській сукні 

Відома американська виконавиця обрала для свого виступу на власному шоу вишукану багатошарову сукню з рожевого шовкового атласу із пір'ям. Вбрання для зірки за чотири дні пошив український бренд Santa. Українці співпрацювали зі стилістом артистки Томом Іребаутом.

Леді Гага зʼявилась на концерті в Лас-Вегасі в образі від українського бренду - фото 1
Американська співачка Леді Гага. Фото: instagram.com/santa.brands/
Леді Гага зʼявилась на концерті в Лас-Вегасі в образі від українського бренду - фото 2
Ескіз сукні для Леді Гаги. Фото: instagram.com/santa.brands/
Леді Гага зʼявилась на концерті в Лас-Вегасі в образі від українського бренду - фото 3
Сукня для Леді Гаги. Фото: instagram.com/santa.brands/

"Єдина і неповторна @ladygaga у сукні SANTA, пошитій на замовлення в резиденції Jazz & Piano в Лас-Вегасі! Ця ексклюзивна сукня була розроблена спеціально для Леді Гаги в ніжно-рожевому кольорі з пофарбованим на замовлення страусиним пір'ям та вишитим вручну пір'ям коки", — повідомляють представники бренду Santa.

Нагадаємо, раніше співачка відреагувала на чутки про вагітність. А також у Нью-Йорку напали на батька виконавиці.

Леді Гага
закордонні зірки
сукня
стиль
відомі бренди
мода-2024

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