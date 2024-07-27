Леди Гага и Селин Дион выступили на открытии Летних Олимпийских Игр-2024

Певица Леди Гага. Фото: Reuters

Поклонники Селин Дион расплакались, глядя, как она закрывает церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже в пятницу вечером. 56-летняя канадская певица, борющаяся с неизлечимым синдромом мышечной скованности, выглядела невероятно в мерцающем серебристом платье во время выступления перед Эйфелевой башней.

Об этом пишет Daily Mail.

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Она исполнила Hymne à L'amour, ранее исполнявшая Эдит Пиаф. Песня была первоначально выпущена в 1950 году, а ее название переводится как "Гимн любви". Селин, казалось, была на грани слез, когда закончила выступление под радостные возгласы толпы, в то время как зрители тоже остались в эмоциях.

"Селин довела меня до слез".

"Наконец-то! Королева Селин Дион вернулась, и она звучит фантастически!", — написали в социальной сети поклонники звезды.

В сети прокомментировали выступление Селин Дион. Фото: социальные сети

В сети оценили выступление Селин Дион на открытых Летних Олимпийских Игор-2024. Фото: социальные сети

А кто-то из фолловеров даже назвал ее "лучшей певицей всех времен".

В 2022 году Селин рассказала, что у нее диагностировали неврологическое расстройство, вызывающее скованность и спазм мышц. Ранее Селин пообещала, что вернется на сцену "даже если ей придется ползти".

В последний раз Селин выступала вживую во время своего мирового тура Courage в Ньюарке, штат Нью-Джерси, 8 марта 2020 года. Затем она отменила свой тур из-за пандемии Covid.

Среди других знаменитостей на открытии Летних Олимпийских Игр-2024 были Леди Гага, Джон Ледженд с семьей, Летиция Каста, Венсан Кассаль с новой избранницей, князья Монако и другие.

Певица Леди Гага. Фото: Reuters

Певица Леди Гага в Париже. Фото: Reuters

Певец Джон Ледженд с семьей. Фото: Reuters

Певец Фарелл Уильямс и модель Летиция Каста. Фото: Reuters

Певица Ариана Гранде. Фото: Reuters

Актер Венссан Кассель с невестой Нарой Баптистой. Фото: Reuters

Королевские супруги Монако. Фото: Reuters

Напомним, Селин Дион рассказала о невыносимых страданиях. А раньше мы писали, что Селин Дион поразила изысканным выходом на кинопоказе.