Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Леди Гага появилась на концерте в Лас-Вегасе в образе украинского бренда arrow

Леди Гага появилась на концерте в Лас-Вегасе в образе украинского бренда

23 июня 2024 11:10
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Леди Гага спела в стильном украинском платье — видео
Американская певица Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Пока певица Адель надевает на свои выступления платья российского дизайнера, исполнительница Леди Гага предпочитает действительно стильные вещи. Звезда появилась на своем джазовом шоу в Лас-Вегасе в платье от украинского бренда Santa.

Об этом говорится на странице Ukrainian Fashion Week в Instagram.

Читайте также:

Леди Гага в стильном украинском платье

Известная американская исполнительница выбрала для своего выступления на собственном шоу изысканное многослойное платье из розового шелкового атласа с перьями. Наряд для звезды за 4 дня сшил украинский бренд Santa. Украинцы сотрудничали со стилистом артистки Томом Иребаутом.

Леди Гага появилась на концерте в Лас-Вегасе в образе украинского бренда - фото 1
Американская певица Леди Гага. Фото: instagram.com/santa.brands/
Леди Гага появилась на концерте в Лас-Вегасе в образе от украинского бренда - фото 2
Эскиз платья для Леди Гаги. Фото: instagram.com/santa.brands/
Леди Гага появилась на концерте в Лас-Вегасе в образе украинского бренда - фото 3
Платье для Леди Гаги. Фото: instagram.com/santa.brands/

"Единственная и неповторимая @ladygaga в платье SANTA, пошитом на заказ в резиденции Jazz & Piano в Лас-Вегасе! Это эксклюзивное платье было разработано специально для Леди Гаги в нежно-розовом цвете с окрашенными на заказ страусиными перьями и вышитыми вручную перьями коки", — сообщают представители бренда Santa.

Напомним, ранее певица отреагировала на слухи о беременности. А также в Нью-Йорке напали на отца исполнительницы.

Леди Гага
зарубежные звезды
платье
стиль
известные бренды
мода-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление