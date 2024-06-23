Леди Гага спела в стильном украинском платье — видео

Американская певица Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga/

Пока певица Адель надевает на свои выступления платья российского дизайнера, исполнительница Леди Гага предпочитает действительно стильные вещи. Звезда появилась на своем джазовом шоу в Лас-Вегасе в платье от украинского бренда Santa.

Об этом говорится на странице Ukrainian Fashion Week в Instagram.

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Известная американская исполнительница выбрала для своего выступления на собственном шоу изысканное многослойное платье из розового шелкового атласа с перьями. Наряд для звезды за 4 дня сшил украинский бренд Santa. Украинцы сотрудничали со стилистом артистки Томом Иребаутом.

Американская певица Леди Гага. Фото: instagram.com/santa.brands/

Эскиз платья для Леди Гаги. Фото: instagram.com/santa.brands/

Платье для Леди Гаги. Фото: instagram.com/santa.brands/

"Единственная и неповторимая @ladygaga в платье SANTA, пошитом на заказ в резиденции Jazz & Piano в Лас-Вегасе! Это эксклюзивное платье было разработано специально для Леди Гаги в нежно-розовом цвете с окрашенными на заказ страусиными перьями и вышитыми вручную перьями коки", — сообщают представители бренда Santa.

Напомним, ранее певица отреагировала на слухи о беременности. А также в Нью-Йорке напали на отца исполнительницы.