Леди Гагу с кругленьким животиком заподозрили в беременности

Певица Леди Гага. Фото: Reuters

Певица Леди Гага спровоцировала слухи о беременности, когда ее увидели в мини-платье. 38-летняя певица продемонстрировала кругленький животик, а также огромное кольцо с бриллиантом на репетиции свадьбы ее сестры Натали Джерманотти в Йорке, штат Мэн.

Об этом пишет Daily Mail.

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На фото со свадьбы ее сестры певица была вместе со своим бойфрендом Майклом Полански. Под платье она надела туфли и жемчуг. Позже она примеряла платье подружки невесты персикового цвета. Она присоединилась к своей семье и близким в отеле ViewPoint, который они полностью арендовали для мероприятия на берегу Атлантического океана.

Гага и ее любимый встречаются уже больше четырех лет. Еще в марте 2021 года сообщалось, что роман Гаги с Полански становится серьезным и она выразила желание создать с ним семью.

"Она говорила своим друзьям, что хочет завершить несколько проектов, а затем сосредоточиться на том, чтобы построить отношения. Гага хочет однажды иметь детей и видит будущее с Майклом", — говорит источник.

Ранее суперзвезда тоже рассказывала о своем желании стать матерью.

Для своей обложки в мае 2020 года для InStyle Гага призналась, что "мечтает иметь детей".

"Разве это не невероятно? Мы можем держать человека внутри и вырастить его. Потом он выходит, и наша работа — сохранить его живым", — сказала певица.

Полански окончил Гарвардский университет и работает руководителем Института иммунотерапии рака и Фонда Паркера. До встречи с Полански Гага дважды была обручена: сначала с Тейлором Кинни, прежде чем они разорвали помолвку в июле 2016 года, а затем со своим менеджером по талантам Кристианом Карино, прежде чем пара разорвала помолвку в феврале 2019 года. В последний раз она была замечена на публике с Полански в апреле в Малибу.

Напомним, Ирина Сопонару вышла замуж. А беременная Хейли Бибер снялась в фотосессии для известной марки.