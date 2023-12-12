Как за 39 лет изменились актеры Полицейской академии — кого уже нет в живых

Легендарная "Полицейская академия" — какими стали актеры за 39 лет
Всем известная комедия "Полицейская академия" впервые появилась на экранах еще 39 лет назад, но остается актуальной и сегодня. Предлагаем вам узнать о том, как изменились актеры фильма, которые стали безумно популярными после окончания его съемок.
Новини.LIVE рассказывает о том, что изменилось в жизни актеров комедии "Полицейская академия" за 39 лет.
Стив Гуттенберг
Известный американский актер Стив Гуттенберг сыграл свою роль, ставшую одной из знаковых в его карьере, в 25 лет. После премьеры первой части актер стал настоящей звездой 80-х, ведь роль курсанта Кэри Магоуни сделала его очень популярным.
Впрочем, Стив стал заложником комедийного персонажа, но после завершения проекта сыграл в таких фильмах разного жанра, как:
- Двое: Я и моя тень
- Вероника Марс
- Эльдорадо
Сейчас актеру уже 65 лет, он продолжает связывать свою жизнь с кино, но достаточно не активно. У него есть молодая жена по имени Эмили.
Ким Кетролл
До начала съемок фильма "Полицейская академия" актриса Ким Кетролл была не очень известна, но благодаря роли курсантки Карен Томпсон на тот момент 27-летняя актриса стала очень успешной. После завершения съемок она сыграла в таких фильмах, как:
- Ограбление
- Возвращение мушкетеров
- Безумный медовый месяц
- Призрак
- Как я встретила вашего отца
Сейчас Ким Кэтрол уже 67 лет, она продолжает активно сниматься в кино. За всю жизнь у нее было три мужа, но детей так и нет. Сейчас она одинока.
Джордж Бейли
Когда американский актер Джордж Бейли начал играть в фильме роль истерического лейтенанта Тадеуша Гарриса, ему было 38 лет. Впрочем, сыграл актер далеко не во всех частях "Полицейской академии", а в последний раз он появлялся в американском сериале "Штучка".
Сейчас 79-летний актер не снимается в кино, а имеет "Фонд Детей Света", где он помогает онкобольным детям. Известно, что Джордж был женат, но после 33 лет брака с женой расстался. Сейчас у него двое детей.
Марион Рэмси
Впервые американская актриса и певица пришла на роль курсантки Лаверны Гукс в фильме "Полицейская академия", когда ей было 36 лет. Актриса сыграла почти во всех частях комедии, но больше у нее знаковых ролей не было.
Впрочем, американская артистка развивала карьеру певицы и организовывала разные благотворительные встречи. К сожалению, в 2021 году Марион Рэмси не стало в возрасте 73 лет.
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