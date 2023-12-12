Как за 39 лет изменились актеры Полицейской академии — кого уже нет в живых

Кадр из комедии "Полицейская академия". Фото: Pinterest

Всем известная комедия "Полицейская академия" впервые появилась на экранах еще 39 лет назад, но остается актуальной и сегодня. Предлагаем вам узнать о том, как изменились актеры фильма, которые стали безумно популярными после окончания его съемок.

Новини.LIVE рассказывает о том, что изменилось в жизни актеров комедии "Полицейская академия" за 39 лет.

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Стив Гуттенберг

Известный американский актер Стив Гуттенберг сыграл свою роль, ставшую одной из знаковых в его карьере, в 25 лет. После премьеры первой части актер стал настоящей звездой 80-х, ведь роль курсанта Кэри Магоуни сделала его очень популярным.

Впрочем, Стив стал заложником комедийного персонажа, но после завершения проекта сыграл в таких фильмах разного жанра, как:

Двое: Я и моя тень

Вероника Марс

Эльдорадо

Сейчас актеру уже 65 лет, он продолжает связывать свою жизнь с кино, но достаточно не активно. У него есть молодая жена по имени Эмили.

Стив Гуттенберг в "Полицейской академии" и сегодня. Фото: Pinterest

Ким Кетролл

До начала съемок фильма "Полицейская академия" актриса Ким Кетролл была не очень известна, но благодаря роли курсантки Карен Томпсон на тот момент 27-летняя актриса стала очень успешной. После завершения съемок она сыграла в таких фильмах, как:

Ограбление

Возвращение мушкетеров

Безумный медовый месяц

Призрак

Как я встретила вашего отца

Сейчас Ким Кэтрол уже 67 лет, она продолжает активно сниматься в кино. За всю жизнь у нее было три мужа, но детей так и нет. Сейчас она одинока.

Ким Кетролл в роли курсантки Карен Томпсон и сейчас. Фото: Pinterest

Джордж Бейли

Когда американский актер Джордж Бейли начал играть в фильме роль истерического лейтенанта Тадеуша Гарриса, ему было 38 лет. Впрочем, сыграл актер далеко не во всех частях "Полицейской академии", а в последний раз он появлялся в американском сериале "Штучка".

Сейчас 79-летний актер не снимается в кино, а имеет "Фонд Детей Света", где он помогает онкобольным детям. Известно, что Джордж был женат, но после 33 лет брака с женой расстался. Сейчас у него двое детей.

Джордж Бэйли в фильме "Полицейская академия" и сегодня. Фото: Pinterest

Марион Рэмси

Впервые американская актриса и певица пришла на роль курсантки Лаверны Гукс в фильме "Полицейская академия", когда ей было 36 лет. Актриса сыграла почти во всех частях комедии, но больше у нее знаковых ролей не было.

Впрочем, американская артистка развивала карьеру певицы и организовывала разные благотворительные встречи. К сожалению, в 2021 году Марион Рэмси не стало в возрасте 73 лет.

Марион Рэмси в "Полицейской академии" и в последние годы жизни. Фото: Pinterest

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