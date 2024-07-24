Nemo виступлять на фестивалі Лайми Вайкуле з росіянами

Швейцарські музичні виконавці Nemo. Фото: Instagram/nemothings

Вже цієї п’ятниці, 26 липня, в Юрмалі стартує триденний фестиваль Laima Rendezvous співачки Лайми Вайкуле. До латвійського міста на березі Балтійського моря приїдуть переможці конкурсу "Євробачення-2024", швейцарці Nemo.

Про це повідомляє MixNews.

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Nemo ідентифікують себе як небінарна особистість. Саме тому застосовують до себе займенники вони/їх. Переможці "Євробачення-2024" виступлять у другий день Laima Rendezvous.

Втім хедлайнерами стануть не вони, а російський гурт "Бі-2". Також на сцену вийдуть інші зірки "Євробачення" та соліст московського гурту "Ногу Свело!" Макс Покровський.

Перший день фестивалю, як і минулого року, присвячений підтримці України. На сцену вийдуть Макс Барських, Вєрка Сердючка, Alekseev, Ганна Буткевич, Настя Каменська (NK), Freedom Ballet. Хедлайнером стане британський попгурт Londonbeat.

Третього вечора головним гостем стане фронтмен російського гурту "Машина времени" Андрій Макаревич. Тоді ж, 28 липня, серед інших, виступить і зірка етноджазу з Грузії Ніно Катамадзе. В цілому участь в Laima Rendezvous Jurmala’24 візьмуть участь 45 артистів із 14 країн.

Скоріш за все в соцмережах буде чимало обговорення лайнапу фестивалю. Російські артисти, які беруть участь в заході Лайми Вайкуле, не підтримують війну в нашій країні. Втім багато українців засуджують виступи з так званими "хорошими росіянами". Як приклад — виступ Дмитра Монатіка (MONATIK) на весіллі, ведучим якого був шоумен Максим Галкін (чоловік співачки Алли Пугачової).

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможці "Євробачення-2024" приїдуть до України з концертом. Також ми розповідали, що співачка Надя Дорофєєва анонсувала сольний концерт у столичному "Палаці Спорту".