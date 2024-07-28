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Легендарная британская группа, выступившая в Юрмале, высказала свою позицию о войне в Украине

28 июля 2024 07:24
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Группа Londonbeat выразила поддержку Украине
Британская группа Londonbeat. Фото: Instagram/londonbeat_official
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

В воскресенье, 28 июля, в латвийской Юрмале завершается музыкальный фестиваль Laima Rendzezvous Jurmala. На нем, в частности, выступила легендарная британская группа Londonbeat, хорошо известная по своему хиту I've Been Thinking About You.

Новини.LIVE получили эксклюзивный комментарий от популярных музыкантов.

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Артистов, которые покоряли американские, австралийские и чарты многих стран мира, спросили, поддерживают ли они Украину. Каждый из них ответил по-разному: кто конкретно, кто метафорически. Впрочем, все они едины в одном — поддерживают нашу страну.

"Украина сильная страна. Они это преодолеют. Но то, что происходит в Украине очень болезненно. Поэтому мое сердце с Украиной", — заявил один из участников группы.

Другие участники упомянули силу музыки, которая, по их мнению, обладает свойством разрушать барьеры там, где ничто другое не способно.

"Мы счастливы творить музыку, которую любят в этой части света… Мы поддерживаем сердцем. Вы ничего больше не можете сделать, кроме как наблюдать. Происходят зверства. Мы поддерживаем человеческий дух", — заявили другие музыканты Londonbeat.

Пик популярности группы пришелся на конец 1980-х и начало 1990-х годов. Он связан с композицией I've Been Thinking About You. Уже в 1990 году песня возглавляла все престижные хит-парады. Но впоследствии популярность начала угасать. Впрочем, артисты активно гастролируют и сейчас.

Напомним, ранее мы писали, что певица Надя Дорофеева отказалась выступать в Юрмале на фестивале Вайкуле из-за россиян. Также мы рассказывали, что латвийская певица Лайма Вайкуле своим выступлением довела россиян до бешенства.

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