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Легендарный "Крепкий орешек" — как за 35 лет изменились актеры

1 декабря 2023 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Какими через 35 лет стали звезды известного Крепкого орешка — кого уже нет
Брюс Уиллис в фильме "Крепкий орешек". Фото: The Ringer
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

В 1988 году на телеэкраны впервые вышел американский боевик "Крепкий орешек", который сразу же вошел в историю не только из-за увлекательного сюжета, но и благодаря таланту актеров. Вот уже прошло 35 лет с момента выхода фильма, поэтому пора посмотреть, какими стали главные герои.

Новини.LIVE рассказывает, как изменились актеры фильма "Крепкий орешек" за 35 лет.

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Брюс Уиллис

Американский актер сыграл главную роль мужчины по имени Джон МакКлейн, благодаря чему получил прозвище "крепкий орешек", сопровождающее его уже много лет. После завершения съемок у Брюса очень хорошо сложилась карьера и личная жизнь.

Но, к сожалению, в 2022 году врачи диагностировали у него расстройство речи, которое возникает из-за поражения коры головного мозга, из-за чего ему пришлось закончить свою карьеру в кино. В 68 лет Брюс Уиллис начал терять память.

Брюс Уиллис
Брюс Уиллис в фильме "Крепкий орешек" и сегодня. Фото: LADbible

Алан Рикман

В "Крепком орешке" Алан Рикман сыграл роль головы банды Ганса Грубера, из-за чего получил безумную любовь зрителей. После завершения съемок английский актер сыграл еще одну очень успешную роль профессора Северуса Снейпа в фильме "Гарри Поттер".

К сожалению, в 2016 году известного актера не стало из-за онкологического заболевания, на тот момент ему было 69 лет.

Алан Рикман
Алан Рикман в роли Ганса Грубера и в последние годы жизни. Фото

Бонни Беделиа

Американская актриса сыграла роль красавицы Холли МакКлейн, которая была женой главного героя Джона МакКлейна. Во время съемок продюсеры заметили, насколько она талантливая актриса, поэтому пригласили играть еще в нескольких других картинах.

Кстати, у нее есть племянник — актер и главный герой фильма "Один дома" Маколей Калкин.

Бонны Беделиа
Бонни Беделиа в "Крепком орешке" и сегодня. Фото: AdME

Харт Бокнер

Зрители культового фильма очень запомнили забавный образ Гарри Эллиса, которого играл актер Харт Бокнер. После завершения съемок "Крепкого орешка" Харт продолжил связывать свою жизнь с карьерой в киноиндустрии.

Впрочем, позже канадский актер решил себя попробовать еще и в качестве продюсера и сценариста.

Харт Бокнер
Харт Бокнер в роли Гарри Эллиса и сейчас. Фото: Nine

Напомним, мы писали о том, как за 25 лет изменились главные актеры фильма "Такси".

Ранее мы рассказывали о том, какими сегодня стали известные актеры легендарного фильма "Гарри Поттер".

Также мы сообщали о том, как изменились главные герои фильма "Один дома" за 30 лет.

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