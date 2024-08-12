Легенди Disney — Майлі Сайрус розплакалася під час вручення почесної премії

Акторка Майлі Сайрус. Фото: Reuters

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення нагород Disney Legends Awards, на якій вшановують митців, які відзначились внеском у розвиток компанії. Зіркові особи розширювали межі творчості, кидали виклик загальноприйнятій думці та ламали обмеження у пошуках нових можливостей і досконалості.

Про це пише The Walt Disney company.com.

Читайте також:

Голлівудські зірки завітали на вручення почесних нагород

Цього року лауреатами стали Коллін Етвуд, Анджела Бассетт, Марта Блендінг, Джеймс Л. Брукс, Джеймс Кемерон, Джеймі Лі Кертіс, Майлі Сайрус, Стів Дітко, Харрісон Форд, Марк Хенн, Френк Оз, Келлі Ріпа, Джо Роде та Джон Вільямс. Зірки не могли стримати емоцій на сцені, а Майлі Сайрус навіть розплакалася.

Акторка Майлі Сайрус. Фото: Reuters

Акторка Майлі Сайрус. Фото: Reuters

Акторка Ліндсі Лохан. Фото: Reuters

Актор Гарісон Форд. Фото: Reuters

Актор Денні Де Віто. Фото: Reuters

Акторка Джеймі Лі Кертіс. Фото: Reuters

У рамках вручення нагороди деякі знаменитості зустрілися з прихильниками та обміркували той внесок, який зробили.

"Я народилася і виросла у Лос-Анджелесі, місті ангелів. Діснейленд був і є великою частиною історії Каліфорнії, і для мене велика честь стати актрисою, і багато разів зніматися у фільмах Дісней та отримати статус "Легенди", про який я навіть не могла подумати", — коментує номінацію Джеймі Лі Кертіс.

Нагадаємо, Блейк Лайвлі прийшла на захід у сукні Брітні Спірс. А раніше ми писали, що Блейк Лайвлі вразила вбранням на гламурній прем'єрі.