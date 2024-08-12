Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Легенди Disney — Майлі Сайрус розплакалася під час вручення почесної премії arrow

Легенди Disney — Майлі Сайрус розплакалася під час вручення почесної премії

12 серпня 2024 06:28
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Легенди Disney — Майлі Сайрус розплакалася під час вручення почесної премії
Акторка Майлі Сайрус. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення нагород Disney Legends Awards, на якій вшановують митців, які відзначились внеском у розвиток компанії. Зіркові особи розширювали межі творчості, кидали виклик загальноприйнятій думці та ламали обмеження у пошуках нових можливостей і досконалості.

Про це пише The Walt Disney company.com.

Читайте також:

Голлівудські зірки завітали на вручення почесних нагород

Цього року лауреатами стали Коллін Етвуд, Анджела Бассетт, Марта Блендінг, Джеймс Л. Брукс, Джеймс Кемерон, Джеймі Лі Кертіс, Майлі Сайрус, Стів Дітко, Харрісон Форд, Марк Хенн, Френк Оз, Келлі Ріпа, Джо Роде та Джон Вільямс. Зірки не могли стримати емоцій на сцені, а Майлі Сайрус навіть розплакалася.

 

Акторка Майлі Сайрус
Акторка Майлі Сайрус. Фото: Reuters

 

Акторка Майлі Сайрус
Акторка Майлі Сайрус. Фото: Reuters

 

Акторка Ліндсі Лохан
Акторка Ліндсі Лохан. Фото: Reuters

 

Актор Гарісон Форд
Актор Гарісон Форд. Фото: Reuters

 

Актор Денні Де Віто
Актор Денні Де Віто. Фото: Reuters

 

Акторка Джеймі Лі Кертіс
Акторка Джеймі Лі Кертіс. Фото: Reuters

 

У рамках вручення нагороди деякі знаменитості зустрілися з прихильниками та обміркували той внесок, який зробили.

"Я народилася і виросла у Лос-Анджелесі, місті ангелів. Діснейленд був і є великою частиною історії Каліфорнії, і для мене велика честь стати актрисою, і багато разів зніматися у фільмах Дісней та отримати статус "Легенди", про який я навіть не могла подумати", — коментує номінацію Джеймі Лі Кертіс.

Нагадаємо, Блейк Лайвлі прийшла на захід у сукні Брітні Спірс. А раніше ми писали, що Блейк Лайвлі вразила вбранням на гламурній прем'єрі.

премія закордонні зірки зірки Майлі Сайрус

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Ціни на алюміній в Україні почали падати — скільки коштує 1 кг брухту в серпні

06:30 В Україні зросли ціни на ячмінь — скільки коштує тонна зерна у серпні

06:17 ЗСУ полонили гламурного "кадирівця" — носив спортивний костюм за 1 000 доларів

06:10 Українці можуть отримувати понад 5 тис. грн пенсії — що для цього треба

06:01 Ощадбанк відмовився повертати клієнтці майже 110 тис. грн, які зникли з її картки — що вирішив суд

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

05:43 Гелікоптер впав на дах готелю — сотні людей евакуювали

05:39 На Херсонщині лікарка виписувала довідки про непридатність до мобілізації — як її покарав суд

Оновлено

05:26 Небезпека знову шириться областями — яка причина оголошення повітряної тривоги

05:21 Може мучити спрага — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

05:08 Можуть вдарити сотнею ракет — Київ готується до помсти Москви за Курську область

06:40 Ціни на алюміній в Україні почали падати — скільки коштує 1 кг брухту в серпні

06:30 В Україні зросли ціни на ячмінь — скільки коштує тонна зерна у серпні

06:17 ЗСУ полонили гламурного "кадирівця" — носив спортивний костюм за 1 000 доларів

06:10 Українці можуть отримувати понад 5 тис. грн пенсії — що для цього треба

06:01 Ощадбанк відмовився повертати клієнтці майже 110 тис. грн, які зникли з її картки — що вирішив суд

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

05:43 Гелікоптер впав на дах готелю — сотні людей евакуювали

05:39 На Херсонщині лікарка виписувала довідки про непридатність до мобілізації — як її покарав суд

Оновлено

05:26 Небезпека знову шириться областями — яка причина оголошення повітряної тривоги

05:21 Може мучити спрага — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

05:08 Можуть вдарити сотнею ракет — Київ готується до помсти Москви за Курську область

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

10 серпня 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

9 серпня 2024
Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Text

22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Text

21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

Text

21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови