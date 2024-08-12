Легенды Disney — Майли Сайрус расплакалась во время вручения почетной премии

Актриса Майли Сайрус. Фото: Reuters

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград Disney Legends Awards, на которой чествуют артистов, отличившихся вкладом в развитие компании. Звездные лица расширяли пределы творчества, бросали вызов общепринятому мнению и ломали ограничения в поисках новых возможностей и совершенства.

Об этом пишет The Walt Disney company.com .

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В этом году лауреатами стали Коллин Этвуд, Анджела Бассетт, Марта Блендинг, Джеймс Л. Брукс, Джеймс Кэмерон, Джейми Ли Кертис, Майли Сайрус, Стив Дитко, Харрисон Форд, Марк Хенн, Фрэнк Оз, Келли Рипа, Джо Роде и Джон Звезды не могли сдержать эмоций на сцене, а Майли Сайрус даже расплакалась.

Актриса Майли Сайрус. Фото: Reuters

Актриса Майли Сайрус. Фото: Reuters

Актриса Линдси Лохан. Фото: Reuters

Актер Харрисон Форд. Фото: Reuters

Актер Дэнни Де Вито. Фото: Reuters

Актриса Джейми Ли Кертис. Фото: Reuters

В рамках вручения награды некоторые знаменитости встретились с поклонниками и по-рассуждали о том вкладе, который внесли.

"Я родилась и выросла в Лос-Анджелесе, городе ангелов. Диснейленд был и является большой частью истории Калифорнии, и для меня большая честь стать актрисой, и много раз сниматься в фильмах Дисней и получить статус "Легенды", о котором я даже не могла подумать", — комментирует номинацию Джейми Ли Кертис.

Напомним, Блейк Лайвли появилась на вечеринке в платье Бритни Спирс. А раньше мы писали, что Блейк Лайвли поразила нарядом на гламурной премьере.