Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Легенды Disney — Майли Сайрус расплакалась во время вручения почетной премии arrow

Легенды Disney — Майли Сайрус расплакалась во время вручения почетной премии

12 августа 2024 06:28
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Легенды Disney - Майли Сайрус расплакалась во время вручения почетной премии
Актриса Майли Сайрус. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград Disney Legends Awards, на которой чествуют артистов, отличившихся вкладом в развитие компании. Звездные лица расширяли пределы творчества, бросали вызов общепринятому мнению и ломали ограничения в поисках новых возможностей и совершенства.

Об этом пишет The Walt Disney company.com .

Читайте также:

Голливудские звезды посетили вручение почетных наград

В этом году лауреатами стали Коллин Этвуд, Анджела Бассетт, Марта Блендинг, Джеймс Л. Брукс, Джеймс Кэмерон, Джейми Ли Кертис, Майли Сайрус, Стив Дитко, Харрисон Форд, Марк Хенн, Фрэнк Оз, Келли Рипа, Джо Роде и Джон Звезды не могли сдержать эмоций на сцене, а Майли Сайрус даже расплакалась.

 

Актриса Майли Сайрус
Актриса Майли Сайрус. Фото: Reuters

 

Актриса Майли Сайрус
Актриса Майли Сайрус. Фото: Reuters

 

Актриса Линдси Лохан
Актриса Линдси Лохан. Фото: Reuters

 

Актер Харрисон Форд
Актер Харрисон Форд. Фото: Reuters

 

Актер Дэнни Де Вито
Актер Дэнни Де Вито. Фото: Reuters

 

Актриса Джейми Ли Кертис
Актриса Джейми Ли Кертис. Фото: Reuters

 

В рамках вручения награды некоторые знаменитости встретились с поклонниками и по-рассуждали о том вкладе, который внесли.

"Я родилась и выросла в Лос-Анджелесе, городе ангелов. Диснейленд был и является большой частью истории Калифорнии, и для меня большая честь стать актрисой, и много раз сниматься в фильмах Дисней и получить статус "Легенды", о котором я даже не могла подумать", — комментирует номинацию Джейми Ли Кертис.

Напомним, Блейк Лайвли появилась на вечеринке в платье Бритни Спирс. А раньше мы писали, что Блейк Лайвли поразила нарядом на гламурной премьере.

премия зарубежные звезды звезды Майли Сайрус

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:30 В Украине выросли цены на ячмень — сколько стоит тонна зерна в августе

06:17 ВСУ взяли в плен гламурного "кадыровца" — носил спортивный костюм за 1 000 долларов

06:10 Украинцы могут получать более 5 тыс. грн пенсии — что для этого нужно

06:01 Ощадбанк отказался возвращать клиентке почти 110 тыс. грн, исчезнувшие с ее карты — что решил суд

05:43 Вертолет упал на крышу отеля — сотни людей эвакуировали

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

05:39 В Херсонской области врач выписывала справки о непригодности к мобилизации — как ее наказал суд

обновлено:

05:26 Опасность снова распространяется по областям — какова причина объявления воздушной тревоги

05:21 Может мучить жажда — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня

05:08 Могут ударить сотней ракет — Киев готовится к мести Москвы за Курскую область

04:59 Масштабный пожар на складах в Ужгороде — в ГСЧС показали адские кадры

06:30 В Украине выросли цены на ячмень — сколько стоит тонна зерна в августе

06:17 ВСУ взяли в плен гламурного "кадыровца" — носил спортивный костюм за 1 000 долларов

06:10 Украинцы могут получать более 5 тыс. грн пенсии — что для этого нужно

06:01 Ощадбанк отказался возвращать клиентке почти 110 тыс. грн, исчезнувшие с ее карты — что решил суд

05:43 Вертолет упал на крышу отеля — сотни людей эвакуировали

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

05:39 В Херсонской области врач выписывала справки о непригодности к мобилизации — как ее наказал суд

обновлено:

05:26 Опасность снова распространяется по областям — какова причина объявления воздушной тревоги

05:21 Может мучить жажда — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня

05:08 Могут ударить сотней ракет — Киев готовится к мести Москвы за Курскую область

04:59 Масштабный пожар на складах в Ужгороде — в ГСЧС показали адские кадры

Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

Text

22:11 Генерал Романенко назвал вероятную цель наступления на Курскую область

Text

17:22 Экс-пленный военный ответил, почему россияне применяют пытки против украинцев

Text

14:13 Истекал кровью два дня — экс-пленный рассказал о лечении в российском госпитале

10 августа 2024
Text

23:52 Российский оппозиционер ответил, пойдет ли Путин на переговоры после ситуации в Курской области

Text

17:09 Военный ВСУ поделился ужасами пребывания в плену — эксклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Их этому учат — офицер ВСУ раскрыл подробности садизма со стороны оккупантов к украинцам

9 августа 2024
Text

23:24 Освобожденный защитник заявил, что власти должны любым путем вернуть пленных

Text

22:52 Офицер ВСУ поблагодарил Зеленского за возвращение из плена

Text

21:12 Нардеп спрогнозировал несколько сценариев развития событий в Курской области

Text

21:00 Военный ВСУ об ужасах в российском плену, издевательствах и освобождении — эксклюзив Новини.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы