Майлі Сайрус у мереживній білизні стала обличчям люксового бренду

Співачка Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/

Майлі Сайрус приголомшила, коли вона роздяглася до білизни як обличчя нової рекламної кампанії Gucci. Співачка стала обличчям парфумів Gucci Flora. Зірка поділилася знімками, рекламуючи парфумовану воду Gorgeous Orchid.

Знімки з заходу знаменитість опублікувала у своїй соціальній мережі.

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На фото Майлі зображена у чорному мереживному комплекті спідньої білизни, який вона поєднала з масивним золотим намистом. Волосся Майлі були зачесане назад з мокрим ефектом, а в руках вона демонструвала флакон парфумів Gucci Flora.

Співачка Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/

Співачка Майлі Сайрус під час презентації. Фото: instagram.com/mileycyrus/

Співачка Майлі Сайрус у білизні. Фото: instagram.com/mileycyrus/

Співачка Майлі Сайрус з креативним директором Gucci Сабато де Сарно. Фото: instagram.com/mileycyrus/

"Захоплююся новою Gucci Beauty Flora Gorgeous Orchid, яка поєднує вершкову ваніль і квіткові ноти для відчуття чуттєвості та легкості", — написала Майлі під пікантними знімками.

Фотографії з’явилися через кілька днів після того, як Майлі Сайрус і Gucci об’єдналися, щоб провести одну з найгарячіших вечірок літа в Шато Мармон. Поп-зірка розважала гостей увечері, по-новому виконавши свій хіт Flowers.

Одного разу вона змінила текст пісні на: "Я не хотіла покидати тебе, я не хотіла сваритися". Почала плакати, а потім згадала — я обличчя Gucci".

Серед присутніх були мати Майлі, Тіш, її вітчим Домінік Перселл і бойфренд Макс Морандо, а також брати і сестри Бренді і Трейс.

Нагадаємо, Ріанна знялась в рекламі спортивного бренду. А раніше ми писали, що вагітна Гейлі Бібер стала обличчям модного бренду.