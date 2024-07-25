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Майлі Сайрус у мереживній білизні стала обличчям люксового бренду

25 липня 2024 12:11
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Майлі Сайрус у мереживній білизні стала обличчям люксового бренду
Співачка Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Майлі Сайрус приголомшила, коли вона роздяглася до білизни як обличчя нової рекламної кампанії Gucci. Співачка стала обличчям парфумів Gucci Flora. Зірка поділилася знімками, рекламуючи парфумовану воду Gorgeous Orchid.

Знімки з заходу знаменитість опублікувала у своїй соціальній мережі.

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На фото Майлі зображена у чорному мереживному комплекті спідньої білизни, який вона поєднала з масивним золотим намистом. Волосся Майлі були зачесане назад з мокрим ефектом, а в руках вона демонструвала флакон парфумів Gucci Flora.

 

Співачка Майлі Сайрус
Співачка Майлі Сайрус. Фото:  instagram.com/mileycyrus/

 

Співачка Майлі Сайрус під час презентації
Співачка Майлі Сайрус під час презентації. Фото:  instagram.com/mileycyrus/

 

Співачка Майлі Сайрус у білизні
Співачка Майлі Сайрус у білизні. Фото: instagram.com/mileycyrus/

 

Майлі Сайрус у мереживній білизні стала обличчям люксового бренду - фото 4
Співачка Майлі Сайрус з креативним директором Gucci Сабато де Сарно. Фото: instagram.com/mileycyrus/

 

"Захоплююся новою Gucci Beauty Flora Gorgeous Orchid, яка поєднує вершкову ваніль і квіткові ноти для відчуття чуттєвості та легкості", — написала Майлі під пікантними знімками.

Фотографії з’явилися через кілька днів після того, як Майлі Сайрус і Gucci об’єдналися, щоб провести одну з найгарячіших вечірок літа в Шато Мармон. Поп-зірка розважала гостей увечері, по-новому виконавши свій хіт Flowers.

Одного разу вона змінила текст пісні на: "Я не хотіла покидати тебе, я не хотіла сваритися". Почала плакати, а потім згадала — я обличчя Gucci".

Серед присутніх були мати Майлі, Тіш, її вітчим Домінік Перселл і бойфренд Макс Морандо, а також брати і сестри Бренді і Трейс.

Нагадаємо, Ріанна знялась в рекламі спортивного бренду. А раніше ми писали, що вагітна Гейлі Бібер стала обличчям модного бренду.

фото Майлі Сайрус відомі бренди мода-2024

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