Майлі Сайрус у мереживній білизні стала обличчям люксового бренду
Майлі Сайрус приголомшила, коли вона роздяглася до білизни як обличчя нової рекламної кампанії Gucci. Співачка стала обличчям парфумів Gucci Flora. Зірка поділилася знімками, рекламуючи парфумовану воду Gorgeous Orchid.
Знімки з заходу знаменитість опублікувала у своїй соціальній мережі.
Майлі Сайрус продемонструвала ідеальну фігуру
На фото Майлі зображена у чорному мереживному комплекті спідньої білизни, який вона поєднала з масивним золотим намистом. Волосся Майлі були зачесане назад з мокрим ефектом, а в руках вона демонструвала флакон парфумів Gucci Flora.
"Захоплююся новою Gucci Beauty Flora Gorgeous Orchid, яка поєднує вершкову ваніль і квіткові ноти для відчуття чуттєвості та легкості", — написала Майлі під пікантними знімками.
Фотографії з’явилися через кілька днів після того, як Майлі Сайрус і Gucci об’єдналися, щоб провести одну з найгарячіших вечірок літа в Шато Мармон. Поп-зірка розважала гостей увечері, по-новому виконавши свій хіт Flowers.
Одного разу вона змінила текст пісні на: "Я не хотіла покидати тебе, я не хотіла сваритися". Почала плакати, а потім згадала — я обличчя Gucci".
Серед присутніх були мати Майлі, Тіш, її вітчим Домінік Перселл і бойфренд Макс Морандо, а також брати і сестри Бренді і Трейс.
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