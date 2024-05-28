Леонардо Ди Каприо прогулялся с племянницей по бутикам.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо прогулялся со своей 16-летней племянницей Норманди Фаррар по центральным улицам Беверли-Хиллз. Звезда устроил девушке щедрый шоппинг.

Об этом пишет Daily Mail.

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Знаменитого актера заметили во время прогулки с его отцом, Джорджем Ди Каприо и мачехой Пегги Фаррар. Звезда решил побаловать свою племянницу Норманди Фаррар и оплатил для нее одежду люксовых брендов. Папарацци заметили в руках девушки пакеты из бутиков Tiffany&Co. и Prada.

Норманди выглядела счастливой, когда шла по улицам, держа в руках обновки.

Сам же Ди Каприо пытался скрыться от глаз прохожих во время прогулки. Актер надел черную бейсболку "Доджерс", синюю маску на лицо, темную куртку и серую футболку.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо. Фото: BackGrid

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо с племянницей Норманди и папой Джорджем. Фото: BackGrid

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо с племянницей Норманди. Фото: BackGrid

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо с племянницей Норманди и папой Джорджем и мачехой Пегги. Фото: BackGrid

Родители Норманди, Чарити Мур и Адам Фаррар не присутствовали на прогулке. У них серьезные проблемы с законом. В 2016 году Адам и Чарити были арестованы по обвинению в хранении наркотиков.

Адам был задержан в Техасе, где он поселился с дочерью — нелегально, поскольку Нормани была на содержании суда в Калифорнии из-за судимости своих родителей и не имела права выезжать за пределы штата. В то время девочке было всего шесть лет.

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