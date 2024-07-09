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Леонардо Ди Каприо спас на вечеринке парня

9 июля 2024 09:05
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Актер Леонардо Ди Каприо помог пьяному парню на вечеринке
Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный голливудский актер с украинскими корнями Леонардо Ди Каприо спас парня во время вечеринки в Хэмптоне (США). Звезда протянул руку помощи одному из гостей.

Об этом сообщает Page Six.

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Леонардо Ди Каприо помог гостю на вечеринке

Звезда "Великого Гэтсби" посетил вечеринку, организованную давним другом актера и влиятельным бизнесменом Ричи Акивым в Хэмптоне. Во время мероприятия Ди Каприо помог нетрезвому парню.

"В какой-то момент Лео поднял очень пьяного парня и поставил его у столба. Парень буквально падал. Лео протянул ему руку, чтобы он не упал", — рассказал шпион на вечеринке.

Леонардо Ди Каприо спас на вечеринке парня - фото 1
Актер Леонардо Ди Каприо помог парню. Фото: Reuters

Он добавил, что парень подчинился звезде и "остался держаться за перекладину".

Ди Каприо был на вечеринке со своим лучшим другом Тоби Магуайром, и по словам шпиона, пока его любимая Виттория Черетти снимается в рекламе на Кипре, женская половина уделяла звезде очень много внимания.

Напомним, английская актриса Кейт Уинслет впервые призналась, каким для нее был поцелуй из Леонардо Ди Каприо в фильме "Титаник". А также невеста Ди Каприо снялась для модного глянца.

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