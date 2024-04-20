Откровенная роль Кристен Стюарт и похищение Эбигейл — что посмотреть в кино

Кадр из фильма "Любовь, ложь и кровопролитие". Фото: Instagram/bridgetprods

На этой неделе в украинском кинопрокате вышли шесть новых фильмов. Среди них, в частности, новая лента "Любовь, ложь и кровопролитие" с номинанткой премии "Оскар", голливудской актрисой Кристен Стюарт.

Новини.LIVE расскажет интересные факты о киноновинках.

Читайте также:

Любовь, ложь и кровопролитие

Криминальный триллер и мелодрама является вторым фильмом британского режиссера и сценариста Роуз Гласс. По сюжету нелюдимый менеджер тренажерного зала, которую играет Кристен Стюарт, становится близкой с амбициозной бодибилдером, которая в погоне за своей мечтой следует в Лас-Вегас. Их страсть выливается в опасное происшествие, которое затянет их обоих в сети преступных связей.

Эбигейл

По сюжету американского триллера и ужасов, дочь влиятельного преступника Эбигейл, которую сыграла 14-летняя Алиша Вейр, увлекается балетом. Конкуренты отца похитили ее. Спрятать ребенка на время торгов решили в отдаленном особняке.

Ребята, которых наняли, чтобы они присмотрели за ребенком, уже настроились на приятный отдых. Оказывается, что Эбигейл разбирается не только в балете. Она — жестокий, безжалостный и очень сильный вампир.

Манкимен

Уголовный триллер и боевик снял британский актер индийского происхождения Дэв Пател, сыгравший главную роль. По сюжету каждую ночь в ринг выходят бойцы. По правилам, которые здесь действуют, кто обязательно должен проигрывать. Обычно это Манкимен, парень, одетый в маску белой обезьяны. Еще ребенком он стал свидетелем убийства матери.

Земля короля

Приключенческий исторический триллер снят датским режиссером и сценаристом Николаем Арселем. В основе сюжета — книга Иды Йессен "Капитан и Энн Барбара". Уставший годами военной службы Людвиг Кален получает от короля разрешение заниматься земледелием на отдаленных землях. Речь о вересковых пустощах на севере Дании.

В благодарность за возделывание земель, ранее считавших для этого непригодными, король обещает Калену дворянский титул. На месте выясняется, что болотистые земли — малейшая проблема, с которой столкнется Кален.

На острие клинка

Среди персонажей французской драмы есть реальные личности, однако фильм показывает их без исторической точности. События проходят в 1887 году в Париже. Клемана Лаказа все знают как непревзойденного мастера дуэлей. Хотя этот вид разрешения споров вне закона, в высоком обществе довольно часто встречаются дуэли.

В Лаказ обращается за помощью суфражистка Мари-Роуз Астье. Она давно и самоотверженно борется за права женщин и хочет вызвать на дуэль журналиста, который своими статьями бросал тень на ее деятельность.

Пушистые супергерои

Анимационный фильм создан в Австралии. Он является продолжением мультфильма "Боевой вомбат", вышедшего на экраны в 2020 году. Прошел год с тех пор, как вомбат Мэгги Диггинс прославилась как супергерой. Ей и ее другу Миру установили памятник на главной площади города. Теперь у каждого есть специальное приложение, позволяющее обратиться за помощью к этой парочке.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали сколько собрал украинский фильм "Я и Феликс" в кинотеатрах.